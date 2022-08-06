https://uz.sputniknews.ru/20220806/video-rossiya-budet-sotrudnichat-s-ankaroy-v-oblasti-voorujeniya---ekspert-26893676.html

Видео: Россия будет сотрудничать с Анкарой в области вооружения - эксперт

Видео: Россия будет сотрудничать с Анкарой в области вооружения - эксперт

Какие вопросы обсудят власти России и Турции в Сочи и чего ждать от Реджепа Тайипа Эрдогана на международной арене рассказал политолог Иван Стародубцев.

2022-08-06T20:41+0500

2022-08-06T20:41+0500

2022-08-06T20:41+0500

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турция

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нато

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Президент Турции, одного из основных государств НАТО, прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным и визит Эрдогана не является чем-то необычным, считает эксперт по Турции Иван Стародубцев. Учитывая состав турецкой делегации, стороны обсудят широкий спектр вопросов, считает эксперт.Заинтересована ли Анкара в покупке российской военной техники? Нужны ли России турецкие беспилотники? В чем сложности отношений Турции и НАТО? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

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турция, россия, нато, видео