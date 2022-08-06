https://uz.sputniknews.ru/20220806/video-rossiya-budet-sotrudnichat-s-ankaroy-v-oblasti-voorujeniya---ekspert-26893676.html
Видео: Россия будет сотрудничать с Анкарой в области вооружения - эксперт
Видео: Россия будет сотрудничать с Анкарой в области вооружения - эксперт
Какие вопросы обсудят власти России и Турции в Сочи и чего ждать от Реджепа Тайипа Эрдогана на международной арене рассказал политолог Иван Стародубцев.
2022-08-06T20:41+0500
2022-08-06T20:41+0500
2022-08-06T20:41+0500
видео
турция
россия
нато
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Президент Турции, одного из основных государств НАТО, прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным и визит Эрдогана не является чем-то необычным, считает эксперт по Турции Иван Стародубцев. Учитывая состав турецкой делегации, стороны обсудят широкий спектр вопросов, считает эксперт.Заинтересована ли Анкара в покупке российской военной техники? Нужны ли России турецкие беспилотники? В чем сложности отношений Турции и НАТО? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, россия, нато, видео
Видео: Россия будет сотрудничать с Анкарой в области вооружения - эксперт
Какие вопросы обсудили власти России и Турции в Сочи и чего ждать от Реджепа Тайипа Эрдогана на международной арене рассказал политолог Иван Стародубцев.
Президент Турции, одного из основных государств НАТО, прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным и визит Эрдогана не является чем-то необычным, считает эксперт по Турции Иван Стародубцев. Учитывая состав турецкой делегации, стороны обсудят широкий спектр вопросов, считает эксперт.
"Состав делегации широчайший, что указывает на то, что спектр вопросов, которые обсуждаются, широчайший: от экономики до политики, и плюс какие-то гуманитарные связи в плане туризма", - считает эксперт.
Заинтересована ли Анкара в покупке российской военной техники? Нужны ли России турецкие беспилотники? В чем сложности отношений Турции и НАТО? Обо всем этом смотрите в нашем интервью
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