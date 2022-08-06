https://uz.sputniknews.ru/20220806/volodin-6-i-9-avgusta-doljny-stat-dnyami-pokayaniya-ssha-26898742.html

Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США

Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США

Дни, когда Америка сбросила ядерные бомбы на японские города, должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством, заявил спикер Госдумы.

2022-08-06T18:01+0500

2022-08-06T18:01+0500

2022-08-06T18:07+0500

россия

сша

вячеслав володин

япония

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ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством.В эти дни Америка сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, города, не представлявшие никакой угрозы. Как отметил спикер, затем были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина.От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.Читайте также: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

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сша, вячеслав володин, япония