https://uz.sputniknews.ru/20220806/volodin-6-i-9-avgusta-doljny-stat-dnyami-pokayaniya-ssha-26898742.html
Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США
Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США
Дни, когда Америка сбросила ядерные бомбы на японские города, должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством, заявил спикер Госдумы.
2022-08-06T18:01+0500
2022-08-06T18:01+0500
2022-08-06T18:07+0500
россия
сша
вячеслав володин
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/13/24660783_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_6873dfac51cff603fc79b4fe47c34f2c.jpg
ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством.В эти дни Америка сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, города, не представлявшие никакой угрозы. Как отметил спикер, затем были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина.От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.Читайте также: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
россия
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/13/24660783_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93d1009a3ebf84e12fa3c47a536ed479.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, вячеслав володин, япония
Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США
18:01 06.08.2022 (обновлено: 18:07 06.08.2022)
Дни, когда Америка сбросила атомные бомбы на японские города, должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством, заявил спикер Госдумы.
ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством.
"6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан", - написал Володин в своем Telegram-канале.
В эти дни Америка сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, города, не представлявшие никакой угрозы. Как отметил спикер, затем были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина.
"Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счёт других стран", - добавил Володин.
От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.
Читайте также: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС