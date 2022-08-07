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Фото: пиво в мире и в истории
Фото: пиво в мире и в истории
В конце августа отмечается Международный день пива. Мы собрали для вас фотографии этого популярного напитка и интересные факты о нем.
2022-08-07T22:00+0500
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фото
пиво
фестиваль
праздник
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фото, пиво, фестиваль, праздник

Фото: пиво в мире и в истории

22:00 07.08.2022
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В конце августа отмечается Международный день пива. Мы собрали для вас фотографии этого популярного напитка и интересные факты о нем.
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанк

175-й крупнейший в мире пивной праздник "Октоберфест". Шатер "Пауланер". Город Мюнхен.

175-й крупнейший в мире пивной праздник &quot;Октоберфест&quot;. Шатер &quot;Пауланер&quot;. Город Мюнхен. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Sergey Pyatakov
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175-й крупнейший в мире пивной праздник "Октоберфест". Шатер "Пауланер". Город Мюнхен.

© Foto : Public domain

Древнеегипетское изображение женщины, наливающей пиво.

Древнеегипетское изображение женщины, наливающей пиво. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain

Древнеегипетское изображение женщины, наливающей пиво.

© AP Photo / CTK, Petr Eret

В Чехии предлагают уникальную услугу: пивную ванну. В ванну здесь наливают водопроводную и минеральную воду, а также темное пиво, приготовленное по старинному рецепту.

В Чехии предлагают уникальную услугу: пивную ванну. В ванну здесь наливают водопроводную и минеральную воду, а также темное пиво, приготовленное по старинному рецепту. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / CTK, Petr Eret

В Чехии предлагают уникальную услугу: пивную ванну. В ванну здесь наливают водопроводную и минеральную воду, а также темное пиво, приготовленное по старинному рецепту.

© AP Photo / Ng Han Guan

Работник пивоварни в Харбине проверяет бутылки с пивом бренда Hapi.

Работник пивоварни в Харбине проверяет бутылки с пивом бренда Hapi. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Ng Han Guan

Работник пивоварни в Харбине проверяет бутылки с пивом бренда Hapi.

© AFP 2022 / Daniel Ramalho

Участница фестиваля Bloco da Lama в Бразилии пьет пиво. Праздник Bloco da Lama — традиционное событие в Парати, когда несколько тысяч участников вываливаются в грязи в местном болоте.

Участница фестиваля Bloco da Lama в Бразилии пьет пиво. Праздник Bloco da Lama — традиционное событие в Парати, когда несколько тысяч участников вываливаются в грязи в местном болоте. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Daniel Ramalho

Участница фестиваля Bloco da Lama в Бразилии пьет пиво. Праздник Bloco da Lama — традиционное событие в Парати, когда несколько тысяч участников вываливаются в грязи в местном болоте.

© AP Photo / Chitose Suzuki

Мужчина несет банки с пивом на алтарь в буддийском храме Ким Лиен во Вьетнаме во время праздника.

Мужчина несет банки с пивом на алтарь в буддийском храме Ким Лиен во Вьетнаме во время праздника. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Chitose Suzuki

Мужчина несет банки с пивом на алтарь в буддийском храме Ким Лиен во Вьетнаме во время праздника.

© AP Photo / Tony Dejak

В Кливленде студии йоги и местные пивоварни стали сотрудничать, чтобы увеличить продажу пива и привлечь жителей к занятиям спортом. На фото мужчина занимается йогой и пьет пиво.

В Кливленде студии йоги и местные пивоварни стали сотрудничать, чтобы увеличить продажу пива и привлечь жителей к занятиям спортом. На фото мужчина занимается йогой и пьет пиво. - Sputnik Узбекистан
7/17
© AP Photo / Tony Dejak

В Кливленде студии йоги и местные пивоварни стали сотрудничать, чтобы увеличить продажу пива и привлечь жителей к занятиям спортом. На фото мужчина занимается йогой и пьет пиво.

© AFP 2022 / Mark Makela/Getty Images

В День святого Патрика зеленым становится даже пиво.

В День святого Патрика зеленым становится даже пиво. - Sputnik Узбекистан
8/17
© AFP 2022 / Mark Makela/Getty Images

В День святого Патрика зеленым становится даже пиво.

© AP Photo / Ariel Schalit

В Германии мужчина установил рекорд Гиннесса, проехав на одноколесном велосипеде по 127 пивным бутылкам.

В Германии мужчина установил рекорд Гиннесса, проехав на одноколесном велосипеде по 127 пивным бутылкам. - Sputnik Узбекистан
9/17
© AP Photo / Ariel Schalit

В Германии мужчина установил рекорд Гиннесса, проехав на одноколесном велосипеде по 127 пивным бутылкам.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

В барах Москвы и Санкт-Петербурга появилось "пиво" для собак под названием "Хвост" (Schwanz).

В барах Москвы и Санкт-Петербурга появилось &quot;пиво&quot; для собак под названием &quot;Хвост&quot; (Schwanz). - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Maksim Blinov
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В барах Москвы и Санкт-Петербурга появилось "пиво" для собак под названием "Хвост" (Schwanz).

© AP Photo / Petr David Josek

Огромные чаны с пивом на пивоварне в Чехии.

Огромные чаны с пивом на пивоварне в Чехии. - Sputnik Узбекистан
11/17
© AP Photo / Petr David Josek

Огромные чаны с пивом на пивоварне в Чехии.

© AFP 2022 / Yoshikazu Tsuno

В Токио жаркая погода привела к рекордным продажам пива. В июле 2014 года температура воздуха здесь достигла рекордных 39,5 градуса Цельсия.

В Токио жаркая погода привела к рекордным продажам пива. В июле 2014 года температура воздуха здесь достигла рекордных 39,5 градуса Цельсия. - Sputnik Узбекистан
12/17
© AFP 2022 / Yoshikazu Tsuno

В Токио жаркая погода привела к рекордным продажам пива. В июле 2014 года температура воздуха здесь достигла рекордных 39,5 градуса Цельсия.

© AP Photo

Последняя бутылка пива, которую разлили перед вступлением в силу "сухого закона" в Чикаго в 1930 году.

Последняя бутылка пива, которую разлили перед вступлением в силу &quot;сухого закона&quot; в Чикаго в 1930 году. - Sputnik Узбекистан
13/17
© AP Photo

Последняя бутылка пива, которую разлили перед вступлением в силу "сухого закона" в Чикаго в 1930 году.

© AFP 2022 / Hoang Dinh Nam

Развозчик везет ящики с пивом в Ханое, Вьетнам.

Развозчик везет ящики с пивом в Ханое, Вьетнам. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Hoang Dinh Nam

Развозчик везет ящики с пивом в Ханое, Вьетнам.

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкГости фестиваля пива и кваса, который открылся в Санкт-Петербурге.
Фестиваль пива и кваса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexei Danichev
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Гости фестиваля пива и кваса, который открылся в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Maksim BogodvidДевушка на IV фестивале крафтовой культуры в выставочном центре «Казанская ярмарка» в Казани.
Девушка с бокалом пива на IV фестивале крафтовой культуры в Казани - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Maksim Bogodvid
Девушка на IV фестивале крафтовой культуры в выставочном центре «Казанская ярмарка» в Казани.
© AP Photo / Mel Evans

Чемпионат по распиванию пива в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США.

Чемпионат по распиванию пива в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Mel Evans

Чемпионат по распиванию пива в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США.

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