Фото: пиво в мире и в истории

175-й крупнейший в мире пивной праздник "Октоберфест". Шатер "Пауланер". Город Мюнхен.
175-й крупнейший в мире пивной праздник "Октоберфест". Шатер "Пауланер". Город Мюнхен.
Древнеегипетское изображение женщины, наливающей пиво.
В Чехии предлагают уникальную услугу: пивную ванну. В ванну здесь наливают водопроводную и минеральную воду, а также темное пиво, приготовленное по старинному рецепту.
В Чехии предлагают уникальную услугу: пивную ванну. В ванну здесь наливают водопроводную и минеральную воду, а также темное пиво, приготовленное по старинному рецепту.
Работник пивоварни в Харбине проверяет бутылки с пивом бренда Hapi.
Работник пивоварни в Харбине проверяет бутылки с пивом бренда Hapi.
Участница фестиваля Bloco da Lama в Бразилии пьет пиво. Праздник Bloco da Lama — традиционное событие в Парати, когда несколько тысяч участников вываливаются в грязи в местном болоте.
Участница фестиваля Bloco da Lama в Бразилии пьет пиво. Праздник Bloco da Lama — традиционное событие в Парати, когда несколько тысяч участников вываливаются в грязи в местном болоте.
Мужчина несет банки с пивом на алтарь в буддийском храме Ким Лиен во Вьетнаме во время праздника.
Мужчина несет банки с пивом на алтарь в буддийском храме Ким Лиен во Вьетнаме во время праздника.
В Кливленде студии йоги и местные пивоварни стали сотрудничать, чтобы увеличить продажу пива и привлечь жителей к занятиям спортом. На фото мужчина занимается йогой и пьет пиво.
В Кливленде студии йоги и местные пивоварни стали сотрудничать, чтобы увеличить продажу пива и привлечь жителей к занятиям спортом. На фото мужчина занимается йогой и пьет пиво.
В День святого Патрика зеленым становится даже пиво.
В День святого Патрика зеленым становится даже пиво.
В Германии мужчина установил рекорд Гиннесса, проехав на одноколесном велосипеде по 127 пивным бутылкам.
В Германии мужчина установил рекорд Гиннесса, проехав на одноколесном велосипеде по 127 пивным бутылкам.
В барах Москвы и Санкт-Петербурга появилось "пиво" для собак под названием "Хвост" (Schwanz).
В барах Москвы и Санкт-Петербурга появилось "пиво" для собак под названием "Хвост" (Schwanz).
Огромные чаны с пивом на пивоварне в Чехии.
Огромные чаны с пивом на пивоварне в Чехии.
В Токио жаркая погода привела к рекордным продажам пива. В июле 2014 года температура воздуха здесь достигла рекордных 39,5 градуса Цельсия.
В Токио жаркая погода привела к рекордным продажам пива. В июле 2014 года температура воздуха здесь достигла рекордных 39,5 градуса Цельсия.
Последняя бутылка пива, которую разлили перед вступлением в силу "сухого закона" в Чикаго в 1930 году.
Последняя бутылка пива, которую разлили перед вступлением в силу "сухого закона" в Чикаго в 1930 году.
Развозчик везет ящики с пивом в Ханое, Вьетнам.
Развозчик везет ящики с пивом в Ханое, Вьетнам.
Чемпионат по распиванию пива в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США.
Чемпионат по распиванию пива в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США.