https://uz.sputniknews.ru/20220807/posledstviya-obstrela-alchevska-so-storony-vsu--video--26915163.html
Последствия обстрела Алчевска со стороны ВСУ – видео
Последствия обстрела Алчевска со стороны ВСУ – видео
Украинские военные обстреляли мирное население в ЛНР.
2022-08-07T19:56+0500
2022-08-07T19:56+0500
2022-08-07T19:56+0500
специальная военная операция россии в донбассе
видеоролик
ракета
украина
лнр
обстрел
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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. В результате обстрела ВСУ Алчевска в ЛНР погиб один человек и девятнадцать получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).При обстреле повреждены тринадцать многоквартирных жилых домов, четыре детсада и школа.Ранее СЦКК подтвердило, что вчера из-за попадания ракеты из американской HIMARS начался пожар в многоэтажном жилом доме в Алчевске.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
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видеоролик, ракета, украина, лнр, обстрел
Последствия обстрела Алчевска со стороны ВСУ – видео
В субботу украинские военные обстреляли мирных жителей в населенном пункте ЛНР.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik.
В результате обстрела ВСУ Алчевска в ЛНР погиб один человек и девятнадцать получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Алчевска погиб один мирный житель и 19 человек получили ранения, среди них пять детей", - написано в сообщении центра.
При обстреле повреждены тринадцать многоквартирных жилых домов, четыре детсада и школа.
Ранее СЦКК подтвердило, что вчера из-за попадания ракеты из американской HIMARS начался пожар в многоэтажном жилом доме в Алчевске.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.