https://uz.sputniknews.ru/20220807/posledstviya-obstrela-alchevska-so-storony-vsu--video--26915163.html

Последствия обстрела Алчевска со стороны ВСУ – видео

Последствия обстрела Алчевска со стороны ВСУ – видео

Украинские военные обстреляли мирное население в ЛНР.

2022-08-07T19:56+0500

2022-08-07T19:56+0500

2022-08-07T19:56+0500

специальная военная операция россии в донбассе

видеоролик

ракета

украина

лнр

обстрел

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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. В результате обстрела ВСУ Алчевска в ЛНР погиб один человек и девятнадцать получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).При обстреле повреждены тринадцать многоквартирных жилых домов, четыре детсада и школа.Ранее СЦКК подтвердило, что вчера из-за попадания ракеты из американской HIMARS начался пожар в многоэтажном жилом доме в Алчевске.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

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видеоролик, ракета, украина, лнр, обстрел