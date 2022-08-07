https://uz.sputniknews.ru/20220807/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26911719.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

О прогнозе погоды на 7 августа читайте в нашем материале.

2022-08-07T16:38+0500

2022-08-07T16:38+0500

2022-08-07T16:38+0500

общество

прогноз погоды

погода

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23899860_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9005a9d73a08319bc24305a5f9545824.jpg

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В столице сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 35-37 градуcов. Ветер восточный 3-8 м/с. Об этом сообщил Узгидромет.По предгорным и горным районам Наманганской и Ферганской областей возможны сели и паводки. Температура воздуха составит 33-38 градусов. КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 32-37 градусов, ночью 20-25.БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура составит днем 34-39 градусов, ночью 20-25.ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 33-38 градусов, ночью 20-25.КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 35-40 градусов, ночью 20-25.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.Температура составит днем 32-37 градусов, ночью 18-23.ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИПеременная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 7-12 м/с, однако при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов, ночью 15-20.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

прогноз погоды, погода, узбекистан