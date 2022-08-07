https://uz.sputniknews.ru/20220807/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26911719.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на 7 августа читайте в нашем материале.
2022-08-07T16:38+0500
2022-08-07T16:38+0500
2022-08-07T16:38+0500
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В столице сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 35-37 градуcов. Ветер восточный 3-8 м/с. Об этом сообщил Узгидромет.По предгорным и горным районам Наманганской и Ферганской областей возможны сели и паводки. Температура воздуха составит 33-38 градусов. КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 32-37 градусов, ночью 20-25.БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура составит днем 34-39 градусов, ночью 20-25.ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 33-38 градусов, ночью 20-25.КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 35-40 градусов, ночью 20-25.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.Температура составит днем 32-37 градусов, ночью 18-23.ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИПеременная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 7-12 м/с, однако при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов, ночью 15-20.
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прогноз погоды, погода, узбекистан
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на 7 августа читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
В столице сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 35-37 градуcов. Ветер восточный 3-8 м/с. Об этом сообщил Узгидромет.
По предгорным и горным районам Наманганской и Ферганской областей возможны сели и паводки. Температура воздуха составит 33-38 градусов.
КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура составит днем 32-37 градусов, ночью 20-25.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура составит днем 34-39 градусов, ночью 20-25.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура составит днем 33-38 градусов, ночью 20-25.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура составит днем 35-40 градусов, ночью 20-25.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура составит днем 32-37 градусов, ночью 18-23.
ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 7-12 м/с, однако при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов, ночью 15-20.