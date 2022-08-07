https://uz.sputniknews.ru/20220807/vstupitelnye-ekzameny-v-uzbekistanskie-vuzy-startuyut-8-avgusta-26820397.html

Вступительные экзамены в узбекистанские вузы стартуют 8 августа

Вступительные экзамены в узбекистанские вузы стартуют 8 августа

Как будут проходить вступительные экзамены в вузы в этом году — читайте в нашем материале.

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вступительные экзамены для абитуриентов в Узбекистане официально начнутся 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.Известно, что тесты вступительные испытания будут проводить в две смены: первая смена продлится с 07.00 до 10.00, а вторая — с 19.00 до 22.00.Длительность экзаменов составит от 10 до 13 дней. По предварительным данным, экзамены завершатся 20 августа, даты могут измениться от количества желающих в регионах и вместимости экзаменационных площадок.По сообщению ведомства, выдача специального допуска к тестам начнется в четверг.

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вступительные экзамены, экзамены, вузы, вуз, узбекистан