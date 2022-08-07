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https://uz.sputniknews.ru/20220807/vstupitelnye-ekzameny-v-uzbekistanskie-vuzy-startuyut-8-avgusta-26820397.html
Вступительные экзамены в узбекистанские вузы стартуют 8 августа
Вступительные экзамены в узбекистанские вузы стартуют 8 августа
Как будут проходить вступительные экзамены в вузы в этом году — читайте в нашем материале.
2022-08-07T09:19+0500
2022-08-07T09:06+0500
общество
вступительные экзамены
экзамены
вузы
вуз
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вступительные экзамены для абитуриентов в Узбекистане официально начнутся 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.Известно, что тесты вступительные испытания будут проводить в две смены: первая смена продлится с 07.00 до 10.00, а вторая — с 19.00 до 22.00.Длительность экзаменов составит от 10 до 13 дней. По предварительным данным, экзамены завершатся 20 августа, даты могут измениться от количества желающих в регионах и вместимости экзаменационных площадок.По сообщению ведомства, выдача специального допуска к тестам начнется в четверг.
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вступительные экзамены, экзамены, вузы, вуз, узбекистан

Вступительные экзамены в узбекистанские вузы стартуют 8 августа

09:19 07.08.2022
© Пресс-служба хокимията Бухарской областиАбитуриенты готовятся сдавать вступительные экзамены
Абитуриенты готовятся сдавать вступительные экзамены - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2022
© Пресс-служба хокимията Бухарской области
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Как будут проходить вступительные экзамены в вузы в этом году — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вступительные экзамены для абитуриентов в Узбекистане официально начнутся 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.
Известно, что тесты вступительные испытания будут проводить в две смены: первая смена продлится с 07.00 до 10.00, а вторая — с 19.00 до 22.00.
Длительность экзаменов составит от 10 до 13 дней. По предварительным данным, экзамены завершатся 20 августа, даты могут измениться от количества желающих в регионах и вместимости экзаменационных площадок.
По сообщению ведомства, выдача специального допуска к тестам начнется в четверг.
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