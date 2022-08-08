https://uz.sputniknews.ru/20220808/prognoz-pogody-na-ponedelnik--26917592.html

Прогноз погоды на понедельник

Прогноз погоды на понедельник

О прогнозе погоды на 8 августа читайте в нашем материале.

2022-08-08T07:33+0500

2022-08-08T07:33+0500

2022-08-08T09:53+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/23999803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37d8ff6bf4d91269204908c215a38c1f.jpg

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В столице сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 34-36 градуcов. Ветер восточный 3-8 м/с. Об этом сообщил Узгидромет.По предгорным и горным районам Наманганской и Ферганской областей возможны сели и паводки.Каракалпакстан, Хорезская область Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 32-37 градусов, ночью — 20-25 0С.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура составит днем 34-39 градусов, ночью — 20-25 0С.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 33-38 градусов, ночью — 20-25 0С.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 35-40 градусов, ночью — 20-25 0С.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.Температура составит днем 32-37 градусов, ночью — 18-23 0С.Предгорные и горные районы республикиПеременная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 7-12 м/с, однако при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов, ночью — 15-20 0С.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

прогноз погоды, узбекистан, погода