https://uz.sputniknews.ru/20220808/prognoz-pogody-na-ponedelnik--26917592.html
Прогноз погоды на понедельник
Прогноз погоды на понедельник
О прогнозе погоды на 8 августа читайте в нашем материале.
2022-08-08T07:33+0500
2022-08-08T07:33+0500
2022-08-08T09:53+0500
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узбекистан
погода
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В столице сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 34-36 градуcов. Ветер восточный 3-8 м/с. Об этом сообщил Узгидромет.По предгорным и горным районам Наманганской и Ферганской областей возможны сели и паводки.Каракалпакстан, Хорезская область Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 32-37 градусов, ночью — 20-25 0С.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура составит днем 34-39 градусов, ночью — 20-25 0С.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 33-38 градусов, ночью — 20-25 0С.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 35-40 градусов, ночью — 20-25 0С.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.Температура составит днем 32-37 градусов, ночью — 18-23 0С.Предгорные и горные районы республикиПеременная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 7-12 м/с, однако при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов, ночью — 15-20 0С.
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прогноз погоды, узбекистан, погода
Прогноз погоды на понедельник
07:33 08.08.2022 (обновлено: 09:53 08.08.2022)
О прогнозе погоды на 8 августа читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
В столице сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 34-36 градуcов. Ветер восточный 3-8 м/с. Об этом сообщил Узгидромет.
По предгорным и горным районам Наманганской и Ферганской областей возможны сели и паводки.
Каракалпакстан, Хорезская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура составит днем 32-37 градусов, ночью — 20-25 0С.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура составит днем 34-39 градусов, ночью — 20-25 0С.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура составит днем 33-38 градусов, ночью — 20-25 0С.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура составит днем 35-40 градусов, ночью — 20-25 0С.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура составит днем 32-37 градусов, ночью — 18-23 0С.
Предгорные и горные районы республики
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 7-12 м/с, однако при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-28 градусов, ночью — 15-20 0С.