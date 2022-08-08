https://uz.sputniknews.ru/20220808/uzbekistan-nachal-podgotovku-k-armi-2022-26944833.html

Узбекистан начал подготовку к "АрМИ-2022"

Узбекистан начал подготовку к "АрМИ-2022"

Экипажи из шести государств уже прибыли на полигон Сазаган. Трассы полигона в скором времени будут максимально имитировать зону техногенной аварии.

2022-08-08T19:53+0500

2022-08-08T19:53+0500

2022-08-08T19:53+0500

спорт

армейские международные игры

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане стартовала подготовка команд к проведению конкурса армейских международных игр "АрМИ-2022" "Безопасная среда". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, экипажи химической разведки из шести государств уже прибыли на полигон Сазаган в Самарканде.Также стало известно, что в понедельник на полигоне Сазаган прошло совещание, в ходе которого страны утвердили графики проведения жеребьевок и тренировок.В ближайшее время трассы полигона будут максимально имитировать зону техногенной аварии. Для этого они оборудованы колейным мостом и колейным проходом в минно-взрывном заграждении, а также участком экстремального маневрирования.Соревнования состоят из трех этапов: "индивидуальная гонка", "огневая подготовка" и "эстафета". Проходя их, экипажи выполнят более 20 нормативов в области специальной подготовки и радиационной, химической и биологической защиты.По сценарию игр, конкурсанты должны обнаружить прибор, который имитирует опасное излучение, и провести специальную обработку вооружения и техники, преодолевая различные препятствия.Напомним: впервые на территории Узбекистана будут проведены соревнования по пяти дисциплинам Международных армейских игр "AрМИ-2022".Так, на полигоне "Фориш" пройдут соревнования "Полевая кухня" и "Мастер-оружейник", на полигоне “Сазаган” — “Безопасная среда”, в Восточном военном округе — "Дорожный патруль", а в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище — "Верный друг".Также команды Министерства обороны Узбекистана будут участвовать в различных соревнованиях на территории России - это "Эльбрусское кольцо", "Мастер автобронетанковой техники", "Отличник войсковой разведки", "Танковый биатлон", "Военно-медицинская эстафета", "Военное ралли" и "Инженерная формула".Всего Армейские международные игры охватывают 34 направления. В них примут участие 275 команд из 37 стран мира. Состязания пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 стран.В предыдущих играх Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете, завоевав 4 золотые, 9 серебряных и 4 бронзовые медали. Узбекистанцы установили 10 из 37 рекордов.

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армейские международные игры