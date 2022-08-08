https://uz.sputniknews.ru/20220808/v-xelsinki-snesli-podarennyy-sssr-monument---video-26938819.html

В Хельсинки снесли подаренный СССР монумент - видео

В Хельсинки снесли подаренный СССР монумент - видео

Где теперь будет стоять скульптура "Мир во все мире" пока неизвестно.

2022-08-08T16:48+0500

2022-08-08T16:48+0500

2022-08-08T16:48+0500

в мире

финляндия

хельсинки

памятник

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Хельсинки демонтировали скульптуру "Мир во всем мире", подаренную Финляндии Советским Союзом, сообщает РИА Новости.Власти финской столицы объяснили необходимость переноса памятника планами по перестройке улицы Хаканиеменранта в районе расположения монумента. Сейчас здесь строят новую трамвайную линию.Где установят монумент, пока неизвестно. Временно его расположат в Художественном музее, где и решат его дальнейшую судьбу.Скульптура "Мир во всем мире" высотой 6,5 метра представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус. Москва подарила ее Хельсинки в январе 1990 года. В ответ финское руководство передало СССР скульптуру "Дети мира", которую установили в парке Дружбы на Ленинградском шоссе.Читайте также: На уничтожении наших памятников Запад не остановится

финляндия

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финляндия, хельсинки, памятник