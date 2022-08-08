https://uz.sputniknews.ru/20220808/video-evropa-budet-vynujdena-smyagchat-antirossiyskie-sanktsii-chtoby-vyjit-26917824.html

Видео: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить

Видео: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить

Эксперт рассказал, к чему приведет энергетический кризис.

2022-08-08T07:55+0500

2022-08-08T07:55+0500

2022-08-08T09:44+0500

видео

европа

санкции

энергетика

россия

мнение эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/08/26917901_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f008cff8e73533e579787d4c67a344a5.jpg

Энергетический кризис в Европе становится все более явным, и приближающаяся зима принесет западным странам огромное количество проблем, которые европейцы смогут решить только снятием части антироссийских санкций, считает Сергей Кондратьев.Запустит ли Германия "Северный поток-2"? Почему в США снижается добыча нефти, а во Франции выработка атомной энергии, несмотря на их дефицит? Что ждет Запад, когда придут первые заморозки? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

европа, санкции, энергетика, россия, мнение эксперта, видео