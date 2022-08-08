https://uz.sputniknews.ru/20220808/video-evropa-budet-vynujdena-smyagchat-antirossiyskie-sanktsii-chtoby-vyjit-26917824.html
Видео: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить
Видео: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить
Эксперт рассказал, к чему приведет энергетический кризис.
2022-08-08T07:55+0500
2022-08-08T07:55+0500
2022-08-08T09:44+0500
видео
европа
санкции
энергетика
россия
мнение эксперта
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Энергетический кризис в Европе становится все более явным, и приближающаяся зима принесет западным странам огромное количество проблем, которые европейцы смогут решить только снятием части антироссийских санкций, считает Сергей Кондратьев.Запустит ли Германия "Северный поток-2"? Почему в США снижается добыча нефти, а во Франции выработка атомной энергии, несмотря на их дефицит? Что ждет Запад, когда придут первые заморозки? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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европа, санкции, энергетика, россия, мнение эксперта, видео
Видео: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции, чтобы выжить
07:55 08.08.2022 (обновлено: 09:44 08.08.2022)
К чему приведет энергетический кризис в Европе и смогут ли европейцы с ним справиться, рассказал эксперт фонда Институт энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
Энергетический кризис в Европе становится все более явным, и приближающаяся зима принесет западным странам огромное количество проблем, которые европейцы смогут решить только снятием части антироссийских санкций, считает Сергей Кондратьев.
"На европейском энергетическом рынке сейчас "идеальный шторм". Сразу на нескольких рынках ключевых энергоносителей ситуация находится в достаточно тяжелом положении. По мере приближении зимнего сезона эта ситуация будет лишь ухудшаться", — сказал эксперт.
Запустит ли Германия "Северный поток-2"? Почему в США снижается добыча нефти, а во Франции выработка атомной энергии, несмотря на их дефицит? Что ждет Запад, когда придут первые заморозки? Обо всем этом смотрите в нашем интервью
.