https://uz.sputniknews.ru/20220808/vtorye-po-chislu-medaley-kak-uzbekistan-vystupil-na-detyax-azii---infografika-26942146.html

Вторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" - инфографика

Вторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" - инфографика

Сборная Узбекистана заняла второе место в медальном зачете международных игр "Дети Азии". Какие награды завоевали юные узбекистанцы и спортсмены из других стран - в инфографике Sputnik.

2022-08-08T18:19+0500

2022-08-08T18:19+0500

2022-08-08T18:19+0500

инфографика

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узбекистан

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Сборная Узбекистана завоевала 114 медалей на Международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из Сибирского федерального округа России. Узбекистан занял второе место, Москва – третье.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходили во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх приняли участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграли 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

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спорт, узбекистан, соревнования, инфографика