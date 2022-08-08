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Вторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" - инфографика
Вторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" - инфографика
Сборная Узбекистана заняла второе место в медальном зачете международных игр "Дети Азии". Какие награды завоевали юные узбекистанцы и спортсмены из других стран - в инфографике Sputnik.
2022-08-08T18:19+0500
2022-08-08T18:19+0500
инфографика
спорт
узбекистан
соревнования
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Сборная Узбекистана завоевала 114 медалей на Международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из Сибирского федерального округа России. Узбекистан занял второе место, Москва – третье.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходили во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх приняли участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграли 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.
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Вторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" - инфографика

18:19 08.08.2022
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Сборная Узбекистана заняла второе место в медальном зачете международных игр "Дети Азии". Какие награды завоевали юные узбекистанцы и спортсмены из других стран - в инфографике Sputnik.
Итоговый медальный зачет Дети Азии 2022 - Sputnik Узбекистан
Итоговый медальный зачет Дети Азии 2022 - Sputnik Узбекистан
Сборная Узбекистана завоевала 114 медалей на Международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из Сибирского федерального округа России. Узбекистан занял второе место, Москва – третье.
Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходили во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх приняли участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграли 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.
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