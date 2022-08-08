https://uz.sputniknews.ru/20220808/vtorye-po-chislu-medaley-kak-uzbekistan-vystupil-na-detyax-azii---infografika-26942146.html
Вторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" - инфографика
Вторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" - инфографика
Сборная Узбекистана заняла второе место в медальном зачете международных игр "Дети Азии". Какие награды завоевали юные узбекистанцы и спортсмены из других стран - в инфографике Sputnik.
2022-08-08T18:19+0500
2022-08-08T18:19+0500
2022-08-08T18:19+0500
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Сборная Узбекистана завоевала 114 медалей на Международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из Сибирского федерального округа России. Узбекистан занял второе место, Москва – третье.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходили во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх приняли участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграли 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.
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спорт, узбекистан, соревнования, инфографика
Вторые по числу медалей: как Узбекистан выступил на "Детях Азии" - инфографика
Сборная Узбекистана заняла второе место в медальном зачете международных игр "Дети Азии". Какие награды завоевали юные узбекистанцы и спортсмены из других стран - в инфографике Sputnik.
Сборная Узбекистана завоевала 114 медалей на Международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из Сибирского федерального округа России. Узбекистан занял второе место, Москва – третье.
Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходили во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх приняли участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграли 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.