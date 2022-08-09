https://uz.sputniknews.ru/20220809/belarus-i-uzbekistan-uproschayut-avtoperevozki-26954009.html

Беларусь и Узбекистан упрощают автоперевозки

Беларусь и Узбекистан упрощают автоперевозки

Автоперевозки между Беларусью и Узбекистаном станут свободнее. Минск и Ташкент работают над тем, чтобы отменить нынешнюю разрешительную систему.

2022-08-09T10:36+0500

2022-08-09T10:36+0500

2022-08-09T10:36+0500

общество

беларусь

узбекистан

минск

ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Беларусь и Узбекистан обсуждают либерализацию автомобильных грузоперевозок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского минтранса.Очередное заседание белорусско-узбекской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению прошло в Минске. Стороны договорились провести работу по отмене разрешительной системы при осуществлении международных автоперевозок грузов.Пока же представители стран определили количество разрешений на 2022-2023 годы и обсудили перспективы расширения взаимодействия в транспортной сфере. Белоруссия ведет работу по перестраиванию логистики в торговле из-за санкций Запада.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.

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