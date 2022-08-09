https://uz.sputniknews.ru/20220809/belarus-i-uzbekistan-uproschayut-avtoperevozki-26954009.html
Беларусь и Узбекистан упрощают автоперевозки
Беларусь и Узбекистан упрощают автоперевозки
Автоперевозки между Беларусью и Узбекистаном станут свободнее. Минск и Ташкент работают над тем, чтобы отменить нынешнюю разрешительную систему.
2022-08-09T10:36+0500
2022-08-09T10:36+0500
2022-08-09T10:36+0500
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Беларусь и Узбекистан обсуждают либерализацию автомобильных грузоперевозок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского минтранса.Очередное заседание белорусско-узбекской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению прошло в Минске. Стороны договорились провести работу по отмене разрешительной системы при осуществлении международных автоперевозок грузов.Пока же представители стран определили количество разрешений на 2022-2023 годы и обсудили перспективы расширения взаимодействия в транспортной сфере. Белоруссия ведет работу по перестраиванию логистики в торговле из-за санкций Запада.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.
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беларусь, узбекистан, минск, ташкент
Беларусь и Узбекистан упрощают автоперевозки
Автоперевозки между Беларусью и Узбекистаном станут свободнее. Минск и Ташкент работают над тем, чтобы отменить нынешнюю разрешительную систему.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Беларусь и Узбекистан обсуждают либерализацию автомобильных грузоперевозок, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу белорусского минтранса.
Очередное заседание белорусско-узбекской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению прошло в Минске. Стороны договорились провести работу по отмене разрешительной системы при осуществлении международных автоперевозок грузов.
Пока же представители стран определили количество разрешений на 2022-2023 годы и обсудили перспективы расширения взаимодействия в транспортной сфере.
"Достигнута договоренность о выделении для белорусских перевозчиков дополнительных узбекских разрешений в количестве 6 тысяч "двусторонних и транзитных" и 4 тысяч "в/из третьих стран"", — говорится в сообщении.
Белоруссия ведет работу по перестраиванию логистики в торговле из-за санкций Запада.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста.
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.