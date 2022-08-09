https://uz.sputniknews.ru/20220809/chillya-otstupaet-prognoz-pogody-na-9-avgusta-26943836.html

Чилля отступает: прогноз погоды на 9 августа

Чилля отступает: прогноз погоды на 9 августа

Согласно прогнозу Узгидромета, осадков 9 августа не предвидится. Но и зной Узбекистану тоже не грозит.

2022-08-09T07:00+0500

2022-08-09T07:00+0500

2022-08-09T07:00+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Умеренная погода установится по всему Узбекистану в ближайшие сутки, свидетельствуют данные Центра гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет).Как сообщают синоптики, в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха достигнет +34-36 градусов тепла.В Каракалпакстане и Хорезмской области также немного облачно, а температура воздуха прогреется до +37. При этом влияние на погоду окажет восточный ветер, чья скорость составит 7-12 м/с.Восточный ветер ожидается и в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях - 5-10 м/с. Температура воздуха же составит +32-37 градусов по Цельсию.Почти аналогичная погода будет держаться на протяжении дня в Бухарской и Навоийской областях. Различие лишь в том, что температура воздуха будет варьирвоаться в пределах +33-38 градусов.Пониже температура установится в Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской и Джизакской областях - от +31 до +36 градусов. В этих регионах также будет немного облачно и ветрено.Жарче всего будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях - температура воздуха поднимется до 39 градусов.Зато в горных районах республики по традиции сохраняется прохлада: +22-27 градусов тепла. Местами возможны кратковременные дождь и гроза, в случае которых ветер усилится до 20 м/с.

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