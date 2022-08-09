https://uz.sputniknews.ru/20220809/djizakskiy-poligon-nachal-prinimat-uchastnikov-armi-2022---foto-26966842.html

Джизакский полигон начал принимать участников АрМИ-2022 - фото

Джизакский полигон начал принимать участников АрМИ-2022 - фото

На полигон прибыли участники двух конкурсов игр из четырех стран. Они уже приступили к тренировкам и получили военную технику.

2022-08-09T14:43+0500

2022-08-09T14:43+0500

2022-08-09T14:43+0500

спорт

армейские международные игры

полигон фориш

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Полигон "Фориш" в Джизакской области начал прием участников сразу двух конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022). Речь идет о соревнованиях "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня", сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.По информации Минобороны, участники соревнований уже получили военную технику и приступили к тренировкам.Напомним: впервые на территории Узбекистана будут проведены соревнования по пяти дисциплинам Международных армейских игр "AрМИ-2022".Так, на полигоне "Фориш" пройдут соревнования "Полевая кухня" и "Мастер-оружейник", на полигоне “Сазаган” — "Безопасная среда", в Восточном военном округе — "Дорожный патруль", а в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище — "Верный друг".Также команды Министерства обороны Узбекистана будут участвовать в различных соревнованиях на территории России - это "Эльбрусское кольцо", "Мастер автобронетанковой техники", "Отличник войсковой разведки", "Танковый биатлон", "Военно-медицинская эстафета", "Военное ралли" и "Инженерная формула".Всего Армейские международные игры охватывают 34 направления. В них примут участие 275 команд из 37 стран мира. Состязания пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 стран.В предыдущих играх Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете, уступив только российским военным и завоевав 4 золотые, 9 серебряных и 4 бронзовые медали. Узбекистанцы установили 10 из 37 рекордов.Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года.Армейские международные игры в этом году пройдут на территории 12 государств с 13 по 27 августа. Более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

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армейские международные игры, полигон фориш, фото