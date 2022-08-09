https://uz.sputniknews.ru/20220809/farmindustriya-uzbekistana-prakticheski-polnostyu-gotova-k-perexodu-na-tsifrovuyu-markirovku-26967547.html

Фарминдустрия Узбекистана практически полностью готова к переходу на цифровую маркировку

Фарминдустрия Узбекистана практически полностью готова к переходу на цифровую маркировку

Цифровая маркировка лекарственных препаратов стартует в Узбекистане уже с 1 сентября. Насколько индустрия готова к этому узнала корреспондент Sputnik.

2022-08-09T15:14+0500

2022-08-09T15:14+0500

2022-08-09T15:14+0500

общество

узбекистан

маркировка

лекарства

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Практически все производители фармацевтической продукции в Узбекистане готовы к переходу на цифровую маркировку лекарственных средств.Как сообщили Sputnik в Агентстве по развитию фармацевтического рынка Узбекистана, таких производителей на сегодняшний день уже порядка 80 процентов.Цифровая маркировка лекарственных препаратов стартует в республике уже с 1 сентября. При этом многие предприятия уже начали это делать. Процесс позволит “обелить” фармакологический рынок и побороть контрафакт.Система внедряется постепенно. На начальном этапе речь идет о лекарствах во вторичной (наружной) и первичной (внутренней) упаковках. На очереди препараты для лечения редких заболеваний и изделия медицинского назначения.Для контроля качества лекарств в Узбекистане разработали мобильное приложение Asl Belgisi. Отсканировав с его помощью цифровой код,покупатель может узнать всю информацию о товаре и убедиться в его подлинности.Летом 2019-го Государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.В прошлом году в Узбекистане запустили маркировку табака, пива и алкогольных напитков. С 15 апреля началась маркировка бытовой техники.С 1 сентября обязательной станет маркировка лекарств и напитков. Осенью в маркировку войдут питьевая и минеральная вода, а до лета 2023 года — соки и все газированные напитки.Оператором системы выступит компания CRPT Turon. Его учредитель оператор системы маркировки в России "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, маркировка, лекарства