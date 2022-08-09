https://uz.sputniknews.ru/20220809/fbr-obyskalo-dom-eks-prezidenta-ssha-donalda-trampa-26957481.html
ФБР обыскало дом экс-президента США Дональда Трампа
ФБР обыскало дом экс-президента США Дональда Трампа
Имение экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР в попытках найти документы, вывезенные из Белого дома.
2022-08-09T11:36+0500
2022-08-09T11:36+0500
2022-08-09T11:36+0500
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.По словам Трампа, об обыске его заранее не уведомили. Он назвал это нападением "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты, и которые готовы на все, чтобы остановить республиканцев в ходе выборов 2022 года.Как утверждает Трамп, подобное не случалось ни с одним президентом США. По его мнению, речь идет о неправомерных действиях.Газета NYT со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые тот взял с собой из Белого дома."Обыск... по-видимому, был сосредоточен на материалах, которые Трамп привез с собой в Мар-а-Лаго... после того, как он покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов", — говорится в сообщении издания.
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фбр, сша, трамп
ФБР обыскало дом экс-президента США Дональда Трампа
Имение экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР в попытках найти документы, вывезенные из Белого дома.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.
"Наша страна переживает темные времена, мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго... на данный момент в осаде, обысканный и занятый большой группой агентов ФБР", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, об обыске его заранее не уведомили. Он назвал это нападением "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты, и которые готовы на все, чтобы остановить республиканцев в ходе выборов 2022 года.
Как утверждает Трамп, подобное не случалось ни с одним президентом США. По его мнению, речь идет о неправомерных действиях.
"Они даже взломали мой сейф!" — добавил экс-президент.
Газета NYT со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые тот взял с собой из Белого дома.
"Обыск... по-видимому, был сосредоточен на материалах, которые Трамп привез с собой в Мар-а-Лаго... после того, как он покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов", — говорится в сообщении издания.