https://uz.sputniknews.ru/20220809/fbr-obyskalo-dom-eks-prezidenta-ssha-donalda-trampa-26957481.html

ФБР обыскало дом экс-президента США Дональда Трампа

ФБР обыскало дом экс-президента США Дональда Трампа

Имение экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР в попытках найти документы, вывезенные из Белого дома.

2022-08-09T11:36+0500

2022-08-09T11:36+0500

2022-08-09T11:36+0500

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.По словам Трампа, об обыске его заранее не уведомили. Он назвал это нападением "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты, и которые готовы на все, чтобы остановить республиканцев в ходе выборов 2022 года.Как утверждает Трамп, подобное не случалось ни с одним президентом США. По его мнению, речь идет о неправомерных действиях.Газета NYT со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые тот взял с собой из Белого дома."Обыск... по-видимому, был сосредоточен на материалах, которые Трамп привез с собой в Мар-а-Лаго... после того, как он покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов", — говорится в сообщении издания.

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