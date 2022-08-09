https://uz.sputniknews.ru/20220809/kak-doljen-vyglyadet-uzbekskiy-shkolnik-26983242.html
Как должен выглядеть узбекский школьник
Как должен выглядеть узбекский школьник
Единую школьную форму в Узбекистане будут вводить постепенно. В новом учебном году ее еще можно не покупать, однако определенный дресс-код все же присутствует.
2022-08-09T21:31+0500
2022-08-09T21:31+0500
2022-08-09T21:31+0500
инфографика
школьники
школьная форма
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/09/26982504_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b2c1fdbbb126f67764d84a0098236b8.png
Ранее министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил, что внедрение в стране обязательной школьной формы планируется до 2025 года.Он обратил внимание на то, что среди родителей присутствует некоторое недопонимание относительно того, в чем можно, а в чем нельзя отправлять своих детей на занятия. В основном, это касается формы девочек. По его словам, допускается удлинение юбок и кофт школьниц, но они не могут быть короче утвержденного размера.Самые актуальные данные относительно школьной формы — в нашей инфографике.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/09/26982504_162:0:1122:720_1920x0_80_0_0_41e959b5345cc53d4efc2bb88d77f24e.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
школьники, школьная форма, узбекистан, инфографика
Как должен выглядеть узбекский школьник
Единую школьную форму в Узбекистане будут вводить постепенно. В новом учебном году ее еще можно не покупать, однако определенный дресс-код все же присутствует.
Ранее министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил, что внедрение в стране обязательной школьной формы планируется до 2025 года.
Он обратил внимание на то, что среди родителей присутствует некоторое недопонимание относительно того, в чем можно, а в чем нельзя отправлять своих детей на занятия.
В основном, это касается формы девочек. По его словам, допускается удлинение юбок и кофт школьниц, но они не могут быть короче утвержденного размера.
Самые актуальные данные относительно школьной формы — в нашей инфографике.