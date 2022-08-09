https://uz.sputniknews.ru/20220809/kak-doljen-vyglyadet-uzbekskiy-shkolnik-26983242.html

Как должен выглядеть узбекский школьник

Как должен выглядеть узбекский школьник

Единую школьную форму в Узбекистане будут вводить постепенно. В новом учебном году ее еще можно не покупать, однако определенный дресс-код все же присутствует.

2022-08-09T21:31+0500

2022-08-09T21:31+0500

2022-08-09T21:31+0500

инфографика

школьники

школьная форма

узбекистан

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Ранее министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил, что внедрение в стране обязательной школьной формы планируется до 2025 года.Он обратил внимание на то, что среди родителей присутствует некоторое недопонимание относительно того, в чем можно, а в чем нельзя отправлять своих детей на занятия. В основном, это касается формы девочек. По его словам, допускается удлинение юбок и кофт школьниц, но они не могут быть короче утвержденного размера.Самые актуальные данные относительно школьной формы — в нашей инфографике.

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школьники, школьная форма, узбекистан, инфографика