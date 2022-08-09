https://uz.sputniknews.ru/20220809/kak-proxodit-mejdunarodnyy-turisticheskiy-slet-molodeji-v-shaxrisabze---foto-26978270.html
Как проходит международный туристический слет молодежи в Шахрисабзе - фото
Как проходит международный туристический слет молодежи в Шахрисабзе - фото
В мероприятии участвуют около 800 туристов из стран ближнего зарубежья.
2022-08-09T20:29+0500
2022-08-09T20:29+0500
2022-08-09T20:29+0500
культура
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Кашкадарьинской области стартовал международный туристический слет под названием "Молодежный туризм".Как сообщает корреспондент Sputnik, мероприятие проходит в лагере "Лочин" и завершится 12 августа.Как встречали участников слета - смотрите в фотоленте Sputnik.
кашкадарьинская область
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MIA „Rosiya Segodnya“
кашкадарьинская область, фото
Как проходит международный туристический слет молодежи в Шахрисабзе - фото
В мероприятии участвуют около 800 туристов из стран ближнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Кашкадарьинской области стартовал международный туристический слет под названием "Молодежный туризм".
Как сообщает корреспондент Sputnik, мероприятие проходит в лагере "Лочин" и завершится 12 августа.
Как встречали участников слета - смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik . Дилислом Отабеков
По данным Министерства туризма и культурного наследия, участниками слета стали около 800 представителей молодежи.
По данным Министерства туризма и культурного наследия, участниками слета стали около 800 представителей молодежи.
© Sputnik . Дилислом Отабеков
Это делегаты из самого Узбекистана, а также Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
Это делегаты из самого Узбекистана, а также Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
© Sputnik . Дилислом Отабеков
Иностранные гости прибудут вечером, однако в лагере уже все готово для встречи делегатов.
Иностранные гости прибудут вечером, однако в лагере уже все готово для встречи делегатов.
© Sputnik . Дилислом Отабеков
На территории лагеря "Лочин" пройдут различные мастер-классы, состязания по национальным видам спорта и встречи с артистами театра и кино.
На территории лагеря "Лочин" пройдут различные мастер-классы, состязания по национальным видам спорта и встречи с артистами театра и кино.
© Sputnik . Дилислом Отабеков
На площадке слета уже проходит концерт.
На площадке слета уже проходит концерт.
© Sputnik . Дилислом Отабеков
С помощью концертных выступлений страны расскажут о национальных обычаях и традициях.
С помощью концертных выступлений страны расскажут о национальных обычаях и традициях.