https://uz.sputniknews.ru/20220809/kak-proxodit-mejdunarodnyy-turisticheskiy-slet-molodeji-v-shaxrisabze---foto-26978270.html

Как проходит международный туристический слет молодежи в Шахрисабзе - фото

Как проходит международный туристический слет молодежи в Шахрисабзе - фото

В мероприятии участвуют около 800 туристов из стран ближнего зарубежья.

2022-08-09T20:29+0500

2022-08-09T20:29+0500

2022-08-09T20:29+0500

культура

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Кашкадарьинской области стартовал международный туристический слет под названием "Молодежный туризм".Как сообщает корреспондент Sputnik, мероприятие проходит в лагере "Лочин" и завершится 12 августа.Как встречали участников слета - смотрите в фотоленте Sputnik.

кашкадарьинская область

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кашкадарьинская область, фото