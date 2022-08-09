https://uz.sputniknews.ru/20220809/medvedev-sravnil-zayavleniya-zelenskogo-s-ideyami-gitlera-26963912.html
Медведев сравнил заявления Зеленского с идеями Гитлера
Медведев сравнил заявления Зеленского с идеями Гитлера
Высказывания Владимира Зеленского демонстрируют всю природу нынешней украинской власти, считает зампредседателя Совбеза РФ.
2022-08-09T14:12+0500
2022-08-09T14:12+0500
2022-08-09T14:12+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
владимир зеленский
дмитрий медведев
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Идея Владимира Зеленского привлечь к ответственности все население России схожа с замыслами Адольфа Гитлера. К такому выводу пришел заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания украинского президента.Напомним - ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Украинский лидер считает, что можно "призвать к ответственности все население" России способом изоляции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, владимир зеленский, дмитрий медведев
Медведев сравнил заявления Зеленского с идеями Гитлера
Высказывания Владимира Зеленского демонстрируют всю природу нынешней украинской власти, считает зампредседателя Совбеза РФ.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Идея Владимира Зеленского привлечь к ответственности все население России схожа с замыслами Адольфа Гитлера. К такому выводу
пришел заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания украинского президента.
"Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности все население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?" - такой пост опубликовал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним - ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Украинский лидер считает, что можно "призвать к ответственности все население" России способом изоляции.