https://uz.sputniknews.ru/20220809/medvedev-sravnil-zayavleniya-zelenskogo-s-ideyami-gitlera-26963912.html

Медведев сравнил заявления Зеленского с идеями Гитлера

Медведев сравнил заявления Зеленского с идеями Гитлера

Высказывания Владимира Зеленского демонстрируют всю природу нынешней украинской власти, считает зампредседателя Совбеза РФ.

2022-08-09T14:12+0500

2022-08-09T14:12+0500

2022-08-09T14:12+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

владимир зеленский

дмитрий медведев

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Идея Владимира Зеленского привлечь к ответственности все население России схожа с замыслами Адольфа Гитлера. К такому выводу пришел заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания украинского президента.Напомним - ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Украинский лидер считает, что можно "призвать к ответственности все население" России способом изоляции.

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украина, владимир зеленский, дмитрий медведев