https://uz.sputniknews.ru/20220809/na-poligone-forish-proshla-jerebevka-mejdunarodnyx-armeyskix-igr-26983052.html

На полигоне "Фориш" прошла жеребьевка Международных армейских игр

На полигоне "Фориш" прошла жеребьевка Международных армейских игр

Стал известен порядок участия команд АрМИ-2022 на соревнованиях, которые пройдут на полигоне "Фориш" в Джизакской области.

2022-08-09T22:02+0500

2022-08-09T22:02+0500

2022-08-09T22:02+0500

спорт

армейские международные игры

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Команда Узбекистана выступит третьей на соревновании "Мастер-оружейник" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2022). Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась 9 августа на полигоне "Фориш", сообщает Министерство обороны республики.Первыми же выступят военные России, а после них - представители Ирана.Жеребьевка определила порядок участия конкурсантов АрМИ также в соревновании "Полевая кухня". В нем Узбекистан вновь выступит третьим. Под номером один в соревновании будет участвовать российская команда, второй номер же достался белорусским военнослужащим.Также в соревнованиях участвуют команды Таджикистана и Вьетнама.Напомним: впервые на территории Узбекистана будут проведены соревнования по пяти дисциплинам Международных армейских игр "AрМИ-2022".Так, на полигоне “Сазаган” — "Безопасная среда", в Восточном военном округе — "Дорожный патруль", а в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище — "Верный друг".Также команды Министерства обороны Узбекистана будут участвовать в различных соревнованиях на территории России - это "Эльбрусское кольцо", "Мастер автобронетанковой техники", "Отличник войсковой разведки", "Танковый биатлон", "Военно-медицинская эстафета", "Военное ралли" и "Инженерная формула".Всего Армейские международные игры охватывают 34 направления. В них примут участие 275 команд из 37 стран мира. Состязания пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 стран.В предыдущих играх Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете, уступив только российским военным и завоевав 4 золотые, 9 серебряных и 4 бронзовые медали. Узбекистанцы установили 10 из 37 рекордов.Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года.Армейские международные игры в этом году пройдут на территории 12 государств с 13 по 27 августа. Более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

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армейские международные игры