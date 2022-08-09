https://uz.sputniknews.ru/20220809/tashtrans-zapustil-tri-novyx-marshruta-v-stolitse---podrobnosti-26970588.html

"Таштранс" запустил три новых маршрута в столице - подробности

"Таштранс" запустил три новых маршрута в столице - подробности

Также изменился маршрут №110 - автобус больше не будет заезжать на рынок "Куйлюк".

2022-08-09T18:22+0500

2022-08-09T18:22+0500

2022-08-09T18:22+0500

общество

автобус

ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В маршрутной сети Ташкента вновь изменения - и вступают они в силу со вторника, 9 августа. По данным информационной службы "Таштранса", один из столичных автобусов меняет рейс, а также в городе появились три новых маршрута.Так, поменялся маршрут следования автобуса №110 - с сегодняшнего дня он пролегает по Бектемирскому шоссе.Напомним: ранее он следовал от ТТЗ до рынка "Куйлюк". Теперь маршрут продлили до ТЦ Food City. На рынок "Куйлюк" автобус заезжать не будет.Что касается новых маршрутов, в Ташкенте появились:Маршрут №23: Фархадский рынок - Метро "Чорсу"Следует от остановки "Фархадский рынок" по улице Лутфи, затем - через площадь Актепа. Далее автобус проедет по улице Нурафшон до метро Тинчлик, откуда продолжит путь по проспекту Беруни, а также улицам Сакичмон, Сагбан и Заркайнар.Конечная остановка - метро "Чорсу".Средний интервал: 12-15 минут.Маршрут №104: Метро "4-Бекат" - Массив СтроительСледует от остановки "Метро 4-Бекат (Афросиаб) по улицам Мирзо Улугбека, Лутфкор, далее - через Ярмарку (Сергели) по улице Кипчак. Также автобус проедет 1-й проезд Ханабад, улицу Нилуфар, 2-й проезд Нилуфар, а также улицы Джалоир и Ханабад.Конечная остановка - Массив Строитель.К слову, при движении в сторону массива автобусы будут делать заезд к Сергелийскому оптовому рынку.Средний интервал: неизвестен.Маршрут №151: Метро "Буюк Ипак Йули" - Парк "Новый Узбекистан"Этот маршрут следует от остановки у станции метро "Буюк Ипак Йули" по проспекту Мирзо Улугбека - вплоть до Академгородка. Далее автобус проедет путь от улицы Дурмон Йули до массива Карасу-6, после чего будет двигаться по улицам Бинокор, Миллий Бог и Массив "Учхоз".Конечная остановка - Парк "Новый Узбекистан".Средний интервал: 15 минут.Читайте также:В ташкентских автобусах без кондиционеров пассажирам раздают воду

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автобус, ташкент