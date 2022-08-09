https://uz.sputniknews.ru/20220809/v-stambul-pribylo-esche-odno-sudno-s-ukrainskim-zernom--video-26978634.html
В Стамбул прибыло еще одно судно с украинским зерном — видео
В Стамбул прибыло еще одно судно с украинским зерном — видео
Грузовое судно Glory с украинским зерном на борту прибыло в Стамбул. Оно вышло по "зерновому коридору" из порта Черноморска 7 августа и уже встало на якорь рядом с Босфором, где ожидает проверки.
2022-08-09T18:57+0500
2022-08-09T18:57+0500
2022-08-09T18:57+0500
видео
стамбул
зерно
судно
босфор
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В воскресенье из украинских портов вышло сразу четыре сухогруза с сельхозпродукцией.Судно "Мустафа Некати" везет шесть тысяч тонн подсолнечного масла и отправляется в Италию. Star Helena перевозит 45 тысяч тонн семян подсолнуха и отправляется в Китай. Судно Riva Wind с 44 тысячами тонн кукурузы прибудет в Искендерун.На борту Glory 66 тысяч тонн кукурузы и прибывает оно в Стамбул. Именно там 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Зерновая сделка" устанавливает условия транспортировки, а также меры по контролю за судами и безопасности.
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стамбул, зерно, судно, босфор, видео
В Стамбул прибыло еще одно судно с украинским зерном — видео
Грузовое судно Glory с украинским зерном на борту прибыло в Стамбул. Оно вышло по "зерновому коридору" из порта Черноморска 7 августа и уже встало на якорь рядом с Босфором, где ожидает проверки.
В воскресенье из украинских портов вышло сразу четыре сухогруза с сельхозпродукцией.
Судно "Мустафа Некати" везет шесть тысяч тонн подсолнечного масла и отправляется в Италию. Star Helena перевозит 45 тысяч тонн семян подсолнуха и отправляется в Китай. Судно Riva Wind с 44 тысячами тонн кукурузы прибудет в Искендерун.
На борту Glory 66 тысяч тонн кукурузы и прибывает оно в Стамбул.
Именно там 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"Зерновая сделка" устанавливает условия транспортировки, а также меры по контролю за судами и безопасности.