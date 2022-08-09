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В Ташкенте пытаются спасти поврежденные после реконструкции улицы многолетние деревья
В Ташкенте пытаются спасти поврежденные после реконструкции улицы многолетние деревья
В Ташкенте пытаются спасти травмированные после дорожных работ многолетние дубы и чинары. Однако вероятность их сохранения невелика, отмечают экологи.
2022-08-09T12:08+0500
2022-08-09T12:08+0500
общество
ташкент
реконструкция
деревья
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Деревья, поврежденные в результате реконструкции улицы Чиланзар в Ташкенте, пытаются спасти, применяя специальные специальные удобрения, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь государственного комитета по экологии Бунёд Абдуллаев.По его словам, травмированная часть деревьев огорожена, однако вероятность их сохранения невелика.В ходе реконструкции улицы Чиланзар в Ташкенте автодорожники повредили 99 дубов и чинар.После распространения информации в соцсетях, на место прибыли хоким Ташкента, генпрокурор, председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и представители Администрации президента.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении, потраве, уничтожению посевов, леса, деревьев или других растений, причинившем крупный ущерб.По предварительным данным, ущерб окружающей среде может составить 348,9 млн сумов, сообщает Генпрокуратура.Власти республики обращают пристальное внимание на работу по озеленению территорий. Шавкат Мирзиёев инициировал программу “Яшил макон” (“Зеленое пространство”), в рамках которого по всей стране должны быть высажены миллионы деревьев.Не удивительно, что произошедшее не осталось без внимания главы государства. Накануне в связи с этим президент освободил от должности хокима и прокурора Чиланзарского района. Строгий выговор объявлен хокиму и прокурору столицы.
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ташкент, реконструкция, деревья

В Ташкенте пытаются спасти поврежденные после реконструкции улицы многолетние деревья

12:08 09.08.2022
© Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизматиЧилонзор кўчасида йўл кенгайтирилиши сабаб дарахтларга зарар етказилгани аниқланди
Чилонзор кўчасида йўл кенгайтирилиши сабаб дарахтларга зарар етказилгани аниқланди - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2022
© Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати
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В Ташкенте пытаются спасти травмированные после дорожных работ многолетние дубы и чинары. Однако вероятность их сохранения невелика, отмечают экологи.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Деревья, поврежденные в результате реконструкции улицы Чиланзар в Ташкенте, пытаются спасти, применяя специальные специальные удобрения, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь государственного комитета по экологии Бунёд Абдуллаев.
По его словам, травмированная часть деревьев огорожена, однако вероятность их сохранения невелика.
“По рекомендации специалистов Ботанического института АН проведен ряд агротехнических мероприятий по сохранению деревьев с серьезными повреждениями корневой части”, — пояснил Абдуллаев.
В ходе реконструкции улицы Чиланзар в Ташкенте автодорожники повредили 99 дубов и чинар.
После распространения информации в соцсетях, на место прибыли хоким Ташкента, генпрокурор, председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и представители Администрации президента.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении, потраве, уничтожению посевов, леса, деревьев или других растений, причинившем крупный ущерб.
По предварительным данным, ущерб окружающей среде может составить 348,9 млн сумов, сообщает Генпрокуратура.
Власти республики обращают пристальное внимание на работу по озеленению территорий. Шавкат Мирзиёев инициировал программу “Яшил макон” (“Зеленое пространство”), в рамках которого по всей стране должны быть высажены миллионы деревьев.
Не удивительно, что произошедшее не осталось без внимания главы государства. Накануне в связи с этим президент освободил от должности хокима и прокурора Чиланзарского района. Строгий выговор объявлен хокиму и прокурору столицы.
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