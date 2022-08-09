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Военнослужащие Таджикистана поедут на обучение в Узбекистан
Военнослужащие Таджикистана поедут на обучение в Узбекистан
На встрече министров обороны Узбекистана и Таджикистана отмечено повышение сотрудничества до беспрецедентного уровня.
2022-08-09T16:17+0500
2022-08-09T16:17+0500
2022-08-09T16:17+0500
общество
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таджикистан
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Отношения Узбекистана и Таджикистана в сфере обороны и безопасности поднялись на беспрецедентный уровень, заявили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций узбекистанского министерства обороны.По данным департамента, 9 августа министры обороны Узбекистана и Таджикистана Баходыр Курбанов и Шерали Мирзо в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.Курбанов выразил уверенность в том, что в будущем масштабы сотрудничества будут еще больше расширяться. По итогам переговоров подписан дополнительный контракт об организации обучения военнослужащих Таджикистана в высших военных образовательных учреждениях Узбекистана, добавили в департаменте.Ранее минобороны сообщало, что совместные учения военных Узбекистана и Таджикистана "Содружество-2022" начались 4 августа в узбекском Термезе, центре Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном.
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узбекистан, таджикистан, оборона
Военнослужащие Таджикистана поедут на обучение в Узбекистан
На встрече министров обороны Узбекистана и Таджикистана отмечено повышение сотрудничества до беспрецедентного уровня.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Отношения Узбекистана и Таджикистана в сфере обороны и безопасности поднялись на беспрецедентный уровень, заявили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций узбекистанского министерства обороны.
По данным
департамента, 9 августа министры обороны Узбекистана и Таджикистана Баходыр Курбанов и Шерали Мирзо в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
"В ходе встречи было отмечено, что на беспрецедентный уровень поднялись вопросы сотрудничества не только в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, но и в сфере обороны и безопасности", — говорится в сообщении минобороны.
Курбанов выразил уверенность в том, что в будущем масштабы сотрудничества будут еще больше расширяться.
По итогам переговоров подписан дополнительный контракт об организации обучения военнослужащих Таджикистана в высших военных образовательных учреждениях Узбекистана, добавили в департаменте.
Ранее минобороны сообщало, что совместные учения военных Узбекистана и Таджикистана "Содружество-2022" начались 4 августа в узбекском Термезе, центре Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном.