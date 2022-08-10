Год с талибами: как менялся Афганистан
В начале августа 2021 года десятки тысяч афганских мужчин, женщин и детей бросились в аэропорт Кабула в отчаянной попытке спастись от наступающих талибов.
Изображения толпы людей, пытавшихся покинуть страну и цеплявшихся за шасси улетающего военного грузового самолета США, показали по всем мировым СМИ.
Сейчас здесь относительно спокойно.
В начале августа 2021 года десятки тысяч афганских мужчин, женщин и детей бросились в аэропорт Кабула в отчаянной попытке спастись от наступающих талибов.
Изображения толпы людей, пытавшихся покинуть страну и цеплявшихся за шасси улетающего военного грузового самолета США, показали по всем мировым СМИ.
Сейчас здесь относительно спокойно.
Американский солдат направляет оружие на афганского пассажира в аэропорту Кабула в августе 2021 года.
То же место год спустя.
Американский солдат направляет оружие на афганского пассажира в аэропорту Кабула в августе 2021 года.
То же место год спустя.
Доброволец несет раненого мужчину в то время, как другие ждут эвакуации в аэропорту Кабула.
То же место год спустя.
Доброволец несет раненого мужчину в то время, как другие ждут эвакуации в аэропорту Кабула.
То же место год спустя.
Толпа афганцев, собравшихся на дороге возле военной части аэропорта в Кабуле.
То же место го спустя.
Толпа афганцев, собравшихся на дороге возле военной части аэропорта в Кабуле.
То же место го спустя.
На этом снимке, сделанном 14 июля 2022 года, боевики движения "Талибан"* катаются по озере на лодке.
На этом снимке, сделанном 14 июля 2022 года, боевики движения "Талибан"* катаются по озере на лодке.
Новое афганское руководство запрещает женщинам появляться на публике без паранджи.
Новое афганское руководство запрещает женщинам появляться на публике без паранджи.
С закрытыми лицами вынуждены работать и ведущие на ТВ.
С закрытыми лицами вынуждены работать и ведущие на ТВ.
Женщина с ребенком ожидает на заднем сиденье такси, чтобы добраться до Кандагара.
Женщина с ребенком ожидает на заднем сиденье такси, чтобы добраться до Кандагара.
Мужчины покупают флаги талибов на улице в Кабуле.
Мужчины покупают флаги талибов на улице в Кабуле.
Мальчики играют в крикет перед школой в Кандагаре, которая была повреждена во время конфликта между талибами и прежнем правительством.
Мальчики играют в крикет перед школой в Кандагаре, которая была повреждена во время конфликта между талибами и прежнем правительством.
Девочки, обучающиеся в секретной школе в неизвестном месте в Афганистане. После прихода к власти талибов они не имеют возможности получить образование.
Девочки, обучающиеся в секретной школе в неизвестном месте в Афганистане. После прихода к власти талибов они не имеют возможности получить образование.
Боевики движения "Талибан"* разыскивают наркоманов, чтобы задержать и затем отправить их в лагерь для лечения наркозависимости в Кабуле.
Боевики движения "Талибан"* разыскивают наркоманов, чтобы задержать и затем отправить их в лагерь для лечения наркозависимости в Кабуле.
Боевики движения "Талибан"* охраняют место взрыва в Кабуле. Теракты здесь не редкость.
Боевики движения "Талибан"* охраняют место взрыва в Кабуле. Теракты здесь не редкость.
Больной холерой в палате районной больницы. Ветхая клиника на юге Афганистана — лишь один признак катастрофического гуманитарного кризиса, охватившего страну после бегства военных США, заморозивших миллиардные активы страны на своих счетах.
Больной холерой в палате районной больницы. Ветхая клиника на юге Афганистана — лишь один признак катастрофического гуманитарного кризиса, охватившего страну после бегства военных США, заморозивших миллиардные активы страны на своих счетах.
Афганские дети и боец "Талибана"*.
Афганские дети и боец "Талибана"*.