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Год с талибами: как менялся Афганистан
Год с талибами: как менялся Афганистан
В августе прошлого года к власти в Афганистане пришло движение "Талибан"*, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в этой стране. Как это было — в нашей фотоленте.
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* — Движение "Талибан", находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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фото, афганистан, сша

Год с талибами: как менялся Афганистан

22:00 10.08.2022
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В августе прошлого года к власти в Афганистане пришло движение "Талибан"*, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в этой стране. Как это было — в нашей фотоленте.
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

В начале августа 2021 года десятки тысяч афганских мужчин, женщин и детей бросились в аэропорт Кабула в отчаянной попытке спастись от наступающих талибов.

Изображения толпы людей, пытавшихся покинуть страну и цеплявшихся за шасси улетающего военного грузового самолета США, показали по всем мировым СМИ.

Сейчас здесь относительно спокойно.

В начале августа 2021 года десятки тысяч афганских мужчин, женщин и детей бросились в аэропорт Кабула в отчаянной попытке спастись от наступающих талибов.Изображения толпы людей, пытавшихся покинуть страну и цеплявшихся за шасси улетающего военного грузового самолета США, показали по всем мировым СМИ.Сейчас здесь относительно спокойно. - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

В начале августа 2021 года десятки тысяч афганских мужчин, женщин и детей бросились в аэропорт Кабула в отчаянной попытке спастись от наступающих талибов.

Изображения толпы людей, пытавшихся покинуть страну и цеплявшихся за шасси улетающего военного грузового самолета США, показали по всем мировым СМИ.

Сейчас здесь относительно спокойно.

© AFP 2022 / Wakil Kohsar

Американский солдат направляет оружие на афганского пассажира в аэропорту Кабула в августе 2021 года.

То же место год спустя.

Американский солдат направляет оружие на афганского пассажира в аэропорту Кабула в августе 2021 года.То же место год спустя. - Sputnik Узбекистан
2/15
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

Американский солдат направляет оружие на афганского пассажира в аэропорту Кабула в августе 2021 года.

То же место год спустя.

© AFP 2022 / Wakil Kohsar

Доброволец несет раненого мужчину в то время, как другие ждут эвакуации в аэропорту Кабула.

То же место год спустя.

Доброволец несет раненого мужчину в то время, как другие ждут эвакуации в аэропорту Кабула.То же место год спустя. - Sputnik Узбекистан
3/15
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

Доброволец несет раненого мужчину в то время, как другие ждут эвакуации в аэропорту Кабула.

То же место год спустя.

© AFP 2022 / Wakil Kohsar

Толпа афганцев, собравшихся на дороге возле военной части аэропорта в Кабуле.

То же место го спустя.

Толпа афганцев, собравшихся на дороге возле военной части аэропорта в Кабуле.То же место го спустя. - Sputnik Узбекистан
4/15
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

Толпа афганцев, собравшихся на дороге возле военной части аэропорта в Кабуле.

То же место го спустя.

© AFP 2022 / Ahmad Sahel Zrman

На этом снимке, сделанном 14 июля 2022 года, боевики движения "Талибан"* катаются по озере на лодке.

На этом снимке, сделанном 14 июля 2022 года, боевики движения &quot;Талибан&quot;* катаются по озере на лодке. - Sputnik Узбекистан
5/15
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Zrman

На этом снимке, сделанном 14 июля 2022 года, боевики движения "Талибан"* катаются по озере на лодке.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Новое афганское руководство запрещает женщинам появляться на публике без паранджи.

Новое афганское руководство запрещает женщинам появляться на публике без паранджи. - Sputnik Узбекистан
6/15
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Новое афганское руководство запрещает женщинам появляться на публике без паранджи.

© AFP 2022 / Wakil Kohsar

С закрытыми лицами вынуждены работать и ведущие на ТВ.

С закрытыми лицами вынуждены работать и ведущие на ТВ. - Sputnik Узбекистан
7/15
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

С закрытыми лицами вынуждены работать и ведущие на ТВ.

© AFP 2022 / Javed Tanveer

Женщина с ребенком ожидает на заднем сиденье такси, чтобы добраться до Кандагара.

Женщина с ребенком ожидает на заднем сиденье такси, чтобы добраться до Кандагара. - Sputnik Узбекистан
8/15
© AFP 2022 / Javed Tanveer

Женщина с ребенком ожидает на заднем сиденье такси, чтобы добраться до Кандагара.

© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

Мужчины покупают флаги талибов на улице в Кабуле.

Мужчины покупают флаги талибов на улице в Кабуле. - Sputnik Узбекистан
9/15
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

Мужчины покупают флаги талибов на улице в Кабуле.

© AFP 2022 / Javed Tanveer

Мальчики играют в крикет перед школой в Кандагаре, которая была повреждена во время конфликта между талибами и прежнем правительством.

Мальчики играют в крикет перед школой в Кандагаре, которая была повреждена во время конфликта между талибами и прежнем правительством. - Sputnik Узбекистан
10/15
© AFP 2022 / Javed Tanveer

Мальчики играют в крикет перед школой в Кандагаре, которая была повреждена во время конфликта между талибами и прежнем правительством.

© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

Девочки, обучающиеся в секретной школе в неизвестном месте в Афганистане. После прихода к власти талибов они не имеют возможности получить образование.

Девочки, обучающиеся в секретной школе в неизвестном месте в Афганистане. После прихода к власти талибов они не имеют возможности получить образование. - Sputnik Узбекистан
11/15
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

Девочки, обучающиеся в секретной школе в неизвестном месте в Афганистане. После прихода к власти талибов они не имеют возможности получить образование.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Боевики движения "Талибан"* разыскивают наркоманов, чтобы задержать и затем отправить их в лагерь для лечения наркозависимости в Кабуле.

Боевики движения &quot;Талибан&quot;* разыскивают наркоманов, чтобы задержать и затем отправить их в лагерь для лечения наркозависимости в Кабуле. - Sputnik Узбекистан
12/15
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Боевики движения "Талибан"* разыскивают наркоманов, чтобы задержать и затем отправить их в лагерь для лечения наркозависимости в Кабуле.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Боевики движения "Талибан"* охраняют место взрыва в Кабуле. Теракты здесь не редкость.

Боевики движения &quot;Талибан&quot;* охраняют место взрыва в Кабуле. Теракты здесь не редкость. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Боевики движения "Талибан"* охраняют место взрыва в Кабуле. Теракты здесь не редкость.

© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

Больной холерой в палате районной больницы. Ветхая клиника на юге Афганистана — лишь один признак катастрофического гуманитарного кризиса, охватившего страну после бегства военных США, заморозивших миллиардные активы страны на своих счетах.

Больной холерой в палате районной больницы. Ветхая клиника на юге Афганистана — лишь один признак катастрофического гуманитарного кризиса, охватившего страну после бегства военных США, заморозивших миллиардные активы страны на своих счетах. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

Больной холерой в палате районной больницы. Ветхая клиника на юге Афганистана — лишь один признак катастрофического гуманитарного кризиса, охватившего страну после бегства военных США, заморозивших миллиардные активы страны на своих счетах.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Афганские дети и боец "Талибана"*.

Афганские дети и боец &quot;Талибана&quot;*. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Афганские дети и боец "Талибана"*.

* — Движение "Талибан", находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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