Год с талибами: как менялся Афганистан

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В начале августа 2021 года десятки тысяч афганских мужчин, женщин и детей бросились в аэропорт Кабула в отчаянной попытке спастись от наступающих талибов.

Изображения толпы людей, пытавшихся покинуть страну и цеплявшихся за шасси улетающего военного грузового самолета США, показали по всем мировым СМИ.

Сейчас здесь относительно спокойно.