https://uz.sputniknews.ru/20220810/skolko-stoit-sobrat-rebenka-v-shkolu--infografika-27022740.html

Сколько стоит собрать ребенка в школу – инфографика

Сколько стоит собрать ребенка в школу – инфографика

В преддверии нового учебного года уже стартовали школьные ярмарки, родители активно закупаются одеждой и канцелярскими принадлежностями. Во сколько в этом году обойдется подготовка одного ребенка к школе – в инфографике Sputnik.

2022-08-10T20:57+0500

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инфографика

школа

цены

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Собрать ребенка в школу – дело не только хлопотное, но и затратное. И хотя во многих местах сейчас проходят школьные ярмарки и действуют скидки, подготовка к школе может вылиться в кругленькую сумму – даже без учета школьной формы.Корреспондент Sputnik прошелся по торговым точкам Ташкента и выяснил, во сколько же обойдется минимальный набор канцелярских принадлежностей для одного школьника. Диапазон цен – в нашей инфографике.

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школа, цены, инфографика