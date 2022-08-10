https://uz.sputniknews.ru/20220810/skolko-stoit-sobrat-rebenka-v-shkolu--infografika-27022740.html
Сколько стоит собрать ребенка в школу – инфографика
Сколько стоит собрать ребенка в школу – инфографика
В преддверии нового учебного года уже стартовали школьные ярмарки, родители активно закупаются одеждой и канцелярскими принадлежностями. Во сколько в этом году обойдется подготовка одного ребенка к школе – в инфографике Sputnik.
2022-08-10T20:57+0500
2022-08-10T20:57+0500
2022-08-10T21:09+0500
инфографика
школа
цены
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Собрать ребенка в школу – дело не только хлопотное, но и затратное. И хотя во многих местах сейчас проходят школьные ярмарки и действуют скидки, подготовка к школе может вылиться в кругленькую сумму – даже без учета школьной формы.Корреспондент Sputnik прошелся по торговым точкам Ташкента и выяснил, во сколько же обойдется минимальный набор канцелярских принадлежностей для одного школьника. Диапазон цен – в нашей инфографике.
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школа, цены, инфографика
Сколько стоит собрать ребенка в школу – инфографика
20:57 10.08.2022 (обновлено: 21:09 10.08.2022)
В преддверии нового учебного года уже стартовали школьные ярмарки, родители активно закупаются одеждой и канцелярскими принадлежностями. Во сколько в этом году обойдется подготовка одного ребенка к школе – в инфографике Sputnik.
Собрать ребенка в школу – дело не только хлопотное, но и затратное. И хотя во многих местах сейчас проходят школьные ярмарки и действуют скидки, подготовка к школе может вылиться в кругленькую сумму – даже без учета школьной формы.
Корреспондент Sputnik прошелся по торговым точкам Ташкента и выяснил, во сколько же обойдется минимальный набор канцелярских принадлежностей для одного школьника. Диапазон цен – в нашей инфографике.