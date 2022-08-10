https://uz.sputniknews.ru/20220810/uchitelya-istorii-v-lnr-proydut-perepodgotovku--pasechnik-26998194.html
Учителя истории в ЛНР пройдут переподготовку — Пасечник
Учителя истории в ЛНР пройдут переподготовку — Пасечник
В новом учебном году школы ЛНР будут изучать историю по новым книгам, где нет пропаганды фашизма и ненависти ко всему русскому. Учителей, несогласным с такой позицией, преследовать не будут. Но и в школе они работать не будут.
2022-08-10T12:56+0500
2022-08-10T12:56+0500
2022-08-10T12:56+0500
специальная военная операция россии в донбассе
учителя
история
лнр
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Преподаватели, которые выразят желание обучать детей по новым учебникам истории в ЛНР, пройдут переподготовку.Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на встрече с иностранными журналистами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, присутствовавший на мероприятии.Он отметил, что новыми учебниками по истории школы на освобожденных территориях республики уже обеспечены. По старым книгам, по которым преподавали до февраля текущего года и которые содержат "мощнейшую пропаганду фашизма и мощную ненависть ко всему русскому", использоваться больше не будет.Глава ЛНР заявил, что есть учителя, которым ближе украинский курс преподавания истории, но к учебному процессу они допущены не будут.Несмотря ни на что, учеба в школах ЛНР будет полноценной. Исключением станут лишь Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Кременное, где продолжаются обстрелы со стороны украинских войск и националистов, отметил глава республики.Также Пасечник рассказал о ситуации с обстрелами и гуманитарной обстановкой в республике. По его словам, обстрелы ЛНР не прекратились, однако подрывов на ее территории практически нет, так как с ними справляется система ПВО.Также, по его словам, сейчас в ЛНР проходит верификация пенсионеров, чтобы выплачивать им пенсии и пособия. На данный момент они получают гуманитарную помощь.
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учителя, история, лнр
Учителя истории в ЛНР пройдут переподготовку — Пасечник
В новом учебном году школы ЛНР будут изучать историю по новым книгам, где нет пропаганды фашизма и ненависти ко всему русскому. Учителей, несогласным с такой позицией, преследовать не будут. Но и в школе они работать не будут.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Преподаватели, которые выразят желание обучать детей по новым учебникам истории в ЛНР, пройдут переподготовку.
Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на встрече с иностранными журналистами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
, присутствовавший на мероприятии.
Он отметил, что новыми учебниками по истории школы на освобожденных территориях республики уже обеспечены. По старым книгам, по которым преподавали до февраля текущего года и которые содержат "мощнейшую пропаганду фашизма и мощную ненависть ко всему русскому", использоваться больше не будет.
"Поэтому во все учебные заведения на освобожденной территории доставлены учебники, по которым мы все историю изучали, которую мы знаем, ту историю, в которой победителями над фашистской Германией является Советский Союз, и наши герои – наши деды и прадеды", — рассказал Пасечник.
Глава ЛНР заявил, что есть учителя, которым ближе украинский курс преподавания истории, но к учебному процессу они допущены не будут.
"Преследовать никто никого не будет, но и в школе такие преподаватели учить наших детишек не будут", — сказал он.
Несмотря ни на что, учеба в школах ЛНР будет полноценной. Исключением станут лишь Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Кременное, где продолжаются обстрелы со стороны украинских войск и националистов, отметил глава республики.
Также Пасечник рассказал о ситуации с обстрелами и гуманитарной обстановкой в республике. По его словам, обстрелы ЛНР не прекратились, однако подрывов на ее территории практически нет, так как с ними справляется система ПВО.
"До наступления холодов осталось совсем немного времени. Мы обязаны, в первую очередь, восстановить подачу электричества, воды, газа, тепла. В домах, которые позволяют это делать, работают специальные комиссии, там мы будем расселять людей", — пояснил он.
Также, по его словам, сейчас в ЛНР проходит верификация пенсионеров, чтобы выплачивать им пенсии и пособия. На данный момент они получают гуманитарную помощь.