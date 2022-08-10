https://uz.sputniknews.ru/20220810/video-komfort-i-kontrol---kak-proxodyat-vstupitelnye-testy-27022050.html
Видео: комфорт и контроль - как проходят вступительные тесты
Видео: комфорт и контроль - как проходят вступительные тесты
Корреспондент Sputnik побывал на одной из четырех тестовых локаций в столице 10.08.2022, Sputnik Узбекистан
2022-08-10T19:55+0500
2022-08-10T19:55+0500
2022-08-10T19:55+0500
видео
ташкент
тестирование
вступительные экзамены
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В эти дни по всей республике проходят вступительные экзамены в вузы. В Ташкенте они проходят в четырех локациях: на стадионах "Пахтакор" и "Бунедкор", в парке "Галаба" и в ботаническом саду.На стадионе "Бунёдкор" каждый день в две смены экзамены сдают по 2280 абитуриентов. Там побывал и корреспондент Sputnik.На стадионе строго следят за безопасностью и за тем, чтобы абитуриенты не списывали во время теста.Тестирование продлится до 20 августа.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, тестирование, вступительные экзамены, видео
Видео: комфорт и контроль - как проходят вступительные тесты
Корреспондент Sputnik побывал на одной из четырех тестовых локаций в столице
В эти дни по всей республике проходят вступительные экзамены в вузы. В Ташкенте они проходят в четырех локациях: на стадионах "Пахтакор" и "Бунедкор", в парке "Галаба" и в ботаническом саду.
На стадионе "Бунёдкор" каждый день в две смены экзамены сдают по 2280 абитуриентов. Там побывал и корреспондент Sputnik.
"На всех тестовых площадках для абитуриентов созданы все условия. С учетом лета, абитуриентам выдается вода, ручка. В вечернее время есть достаточное освещение. То есть все условия комфортные", - говорит Эльвира Ураева, начальник отдела Государственного центра тестирования.
На стадионе строго следят за безопасностью и за тем, чтобы абитуриенты не списывали во время теста.
Тестирование продлится до 20 августа.