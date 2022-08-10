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Вопреки прогнозам: почему количество трудовых мигрантов в России бьет рекорды
Вопреки прогнозам: почему количество трудовых мигрантов в России бьет рекорды
Несмотря на негативные прогнозы по массовому оттоку иностранцев из России, количество трудовых мигрантов в стране резко возросло.
2022-08-10T08:32+0500
2022-08-10T08:32+0500
2022-08-10T10:05+0500
миграция
трудовые мигранты
рекорд
прогноз
иностранцы
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Численность иностранцев, приехавших в Россию на заработки во втором квартале текущего года, составила 3,12 млн человек, следует из обнародованных данных российского МВД.Как отмечает ведомство, данная цифра на треть больше аналогичного показателя прошлого года. Более того, текущее количество трудовых мигрантов стало рекордным за последние шесть лет.К слову, почти половину от этого числа – 1,54 млн человек или 49,6%, — составили граждане Узбекистана.Почему интерес трудовых мигрантов к работе в России растет даже в условиях санкций – читайте в обзоре Sputnik.Символ устойчивостиРоссия была и будет оставаться самой привлекательной страной для мигрантов из Узбекистана, несмотря на запущенную диверсификацию потоков узбекистанской рабочей силы по европейским, японскому и корейскому направлениям. И причины этого выбора понятны, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma`no Бахтиёр Эргашев.Потребность в рабочей силе создает и программа импортозамещения, в рамках которой в России появляются новые предприятия.Например, 9 августа стало известно, что в РФ появится первый завод по производству щелочных батареек. Ранее администрация Ленинградской области сообщила о создании предприятия по производству импортозамещающих добавок для асфальта.Тем временем Ставропольский край объявил о предстоящем запуске производств в сферах пищевой и перерабатывающей промышленности. В Московской области же начнут производить стоматологические имплантаты.И речь идет лишь о проектах, анонсированных с начала августа. Если же рассматривать период с февраля по июль этого года включительно, инвестпроектов будет больше.Денег стало большеЕще одним позитивным фактором стало усиление курса рубля, считает Бахтиёр Эргашев.По данным Центробанка Узбекистана, объем международных трансграничных переводов за первые четыре месяца 2022 года превысил $2,5 млрд.Согласно оценке Всемирного банка, денежные переводы из России обеспечивают около 6% ВВП Узбекистана.
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трудовые мигранты, рекорд, прогноз, иностранцы
Вопреки прогнозам: почему количество трудовых мигрантов в России бьет рекорды
08:32 10.08.2022 (обновлено: 10:05 10.08.2022)
Несмотря на негативные прогнозы по массовому оттоку иностранцев из России, количество трудовых мигрантов в стране резко возросло.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Численность иностранцев, приехавших в Россию на заработки во втором квартале текущего года, составила 3,12 млн человек, следует из обнародованных данных российского МВД.
Как отмечает
ведомство, данная цифра на треть больше аналогичного показателя прошлого года. Более того, текущее количество трудовых мигрантов стало рекордным за последние шесть лет.
К слову, почти половину от этого числа – 1,54 млн человек или 49,6%, — составили граждане Узбекистана.
Почему интерес трудовых мигрантов к работе в России растет даже в условиях санкций – читайте в обзоре Sputnik.
Символ устойчивости
Россия была и будет оставаться самой привлекательной страной для мигрантов из Узбекистана, несмотря на запущенную диверсификацию потоков узбекистанской рабочей силы по европейским, японскому и корейскому направлениям. И причины этого выбора понятны, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma`no Бахтиёр Эргашев.
"Российская экономика выдерживает прессинг санкциями, она не обрушилась, а, напротив, показывает устойчивость. Трудовые мигранты это понимают и видят, что есть спрос на рабочую силу", — поясняет он.
Потребность в рабочей силе создает и программа импортозамещения, в рамках которой в России появляются новые предприятия.
Например, 9 августа стало известно, что в РФ появится первый завод по производству щелочных батареек. Ранее администрация Ленинградской области сообщила о создании предприятия по производству импортозамещающих добавок для асфальта.
Тем временем Ставропольский край объявил о предстоящем запуске производств в сферах пищевой и перерабатывающей промышленности. В Московской области же начнут производить стоматологические имплантаты.
И речь идет лишь о проектах, анонсированных с начала августа. Если же рассматривать период с февраля по июль этого года включительно, инвестпроектов будет больше.
“Российской экономике нужны рабочие руки, появляются новые ниши, и узбекистанские трудовые мигранты их заполняют”, — говорит Эргашев.
Денег стало больше
Еще одним позитивным фактором стало усиление курса рубля, считает Бахтиёр Эргашев.
"Я согласен с теми экспертами, которые говорят, что укрепление рубля делает заработную плату мигрантов более весомой – выгоднее конвертировать ее в другую валюту, они на этом выигрывают", — заявил эксперт.
По данным Центробанка Узбекистана, объем международных трансграничных переводов за первые четыре месяца 2022 года превысил $2,5 млрд.
Согласно оценке Всемирного банка, денежные переводы из России обеспечивают около 6% ВВП Узбекистана.