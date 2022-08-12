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На защите неба: российской военной авиации 110 лет - фото
На защите неба: российской военной авиации 110 лет - фото
Воздушно-космические силы России отметили свой юбилей. Мы подобрали для вас самые яркие фотографии российской военной авиации. Лучшие воздушные суда на земле и в воздухе - в фотоподборке Sputnik.
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фото, россия, самолет, вертолет

На защите неба: российской военной авиации 110 лет - фото

21:30 12.08.2022 (обновлено: 21:56 12.08.2022)
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Воздушно-космические войска России отметили свой юбилей. Мы подобрали для вас самые яркие фотографии российской военной авиации. Лучшие воздушные суда на земле и в воздухе - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС на генеральной репетиции воздушной части парада Победы в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Nina Padalko
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкСтрой "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром "Москва-сити" во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром Москва-сити - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Vilf
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Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром "Москва-сити" во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе.
Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе.
© Sputnik / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
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Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье.
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае.
Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 на конкурсе Авиадартс-2021в Краснодарском крае - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ.
Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ.
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.
Штурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Sergeev
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Штурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкТяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Vilf
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Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© Sputnik / Photohost agency / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Photohost agency
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
© Sputnik / Valentin Kapustin / Перейти в фотобанкВоенный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Valentin Kapustin
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Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defence  / Перейти в фотобанкБоевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции. Стоп-кадр с видео. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Боевая работа вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defence
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Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции. Стоп-кадр с видео. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© Sputnik / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России в зоне спецоперации - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования.
© Sputnik / Photohost agency / Перейти в фотобанкДальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Photohost agency
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Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
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