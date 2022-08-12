На защите неба: российской военной авиации 110 лет - фото

© Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
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© Sputnik / Nina Padalko/
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкСтрой "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром "Москва-сити" во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
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Строй "тактическое крыло" из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 пролетает над деловым центром "Москва-сити" во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе.
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© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky/
Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе.
© Sputnik / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье.
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье.
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
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© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае.
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© Sputnik / Vitaly Timkiv/
Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ.
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Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части морского парада ко Дню ВМФ.
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.
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© Sputnik / Vladimir Sergeev/
Штурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкТяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
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Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© Sputnik / Photohost agency / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
© Sputnik / Valentin Kapustin / Перейти в фотобанкВоенный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
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© Sputnik / Valentin Kapustin/
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defence / Перейти в фотобанкБоевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции. Стоп-кадр с видео. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
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© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defence/
Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции. Стоп-кадр с видео. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
© Sputnik / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования.
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования.
© Sputnik / Photohost agency / Перейти в фотобанкДальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.
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Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве.