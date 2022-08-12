https://uz.sputniknews.ru/20220812/aeroporty-respubliki-avtomatiziruyut-27078709.html

Аэропорты Узбекистана автоматизируют

Аэропорты Узбекистана автоматизируют

Все аэропорты республики уже работают на современном программном обеспечении, которое позволяет избавиться от бюрократической путаницы и человеческого фактора.

2022-08-12T17:55+0500

2022-08-12T17:55+0500

2022-08-12T18:07+0500

общество

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аэропорт

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Все аэропорты Узбекистана переходят на автоматизированные системы управления. За последний год в воздушных портах страны установили современную IT-инфраструктуру, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".Для аэропортов руководство закупило 500 компьютеров, около 100 принтеров для стоек регистраии, 160 коммутаторов и другое оборудование, а также положило около 16 тыс. км оптоволокна для доступа в Интернет.Аэропорты начали пользоваться новой платформой общего доступа CUPPS (Common Use Passenger Processing System), компьютерными системами регистрации пассажиров и центровки воздушных судов.После подготовки инфраструктуры, специалисты Uzbekistan Airports начали внедрять IT-системы и программные комплексы обслуживания пассажиров.Сейчас все аэропорты используют операционную базу AODB (Airport Operational Database). Она позволяет централизованно управлять всеми воздушными портами страны, а также обслуживать большое количество перевозок, в том числе трансферных. Система собирает и обрабатывает информацию обо всех взлетах и посадках воздушных судов, время регистрации и посадки на борт, обслуживание пассажиров и багажа, используемой технике.В систему AODBинтегрирована программа слот-координации, которая в автоматическом режиме фрмирует расписание полетов. А система FIDS выводит всю необходимую для пассажиров информацию на табло в терминалах аэропортов.Напомним, в настоящее время ООО "Uzbekistan Airports" проводит реконструкцию и модернизацию второго терминала Международного аэропорта Ташкента.Читайте также: Uzbekistan Airways предоставит скидку 50% в праздники

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uzbekistan airports, аэропорт, it-технологии