https://uz.sputniknews.ru/20220812/covid-19-kolichestvo-zabolevshix-snizilos--27075911.html
COVID-19: количество заболевших снизилось
COVID-19: количество заболевших снизилось
О ситуации с ковидом в Узбекистане читайте в материале.
2022-08-12T16:17+0500
2022-08-12T16:17+0500
2022-08-12T16:18+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18942046_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_de403c6b911cfd43b50d5fedef0307a8.jpg
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки упало на 10 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.По состоянию на сегодня общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 243 460. В течение последних суток выявлены 27 (накануне – 37) новых случая.Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (8), а также в Ташкентской (4) и Самаркандской (3) областях.По информации Минздрава, за день выздоровели 16 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 241 018). В данный момент показатель выздоровления достиг 99%.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18942046_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_505249c297976218e6523e46350cc40d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, статистика, узбекистан
COVID-19: количество заболевших снизилось
16:17 12.08.2022 (обновлено: 16:18 12.08.2022)
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки упало на 10 человека. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
По состоянию на сегодня общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 243 460. В течение последних суток выявлены 27 (накануне – 37) новых случая.
Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (8), а также в Ташкентской (4) и Самаркандской (3) областях.
По информации Минздрава, за день выздоровели 16 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 241 018). В данный момент показатель выздоровления достиг 99%.