https://uz.sputniknews.ru/20220812/covid-19-kolichestvo-zabolevshix-snizilos--27075911.html

COVID-19: количество заболевших снизилось

COVID-19: количество заболевших снизилось

О ситуации с ковидом в Узбекистане читайте в материале.

2022-08-12T16:17+0500

2022-08-12T16:17+0500

2022-08-12T16:18+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18942046_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_de403c6b911cfd43b50d5fedef0307a8.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки упало на 10 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.По состоянию на сегодня общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 243 460. В течение последних суток выявлены 27 (накануне – 37) новых случая.Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (8), а также в Ташкентской (4) и Самаркандской (3) областях.По информации Минздрава, за день выздоровели 16 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 241 018). В данный момент показатель выздоровления достиг 99%.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, статистика, узбекистан