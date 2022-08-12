https://uz.sputniknews.ru/20220812/defitsit-etogo-vitamina-sposoben-privesti-k-onemeniyu-ruk-27061086.html
Дефицит этого витамина способен привести к онемению рук
Дефицит этого витамина способен привести к онемению рук
Диетолог рассказала, к каким последствиям в организме может привести дефицит всего лишь одного витамина.
2022-08-12T07:00+0500
2022-08-12T07:00+0500
2022-08-12T07:00+0500
это интересно
дефицит
витамины
диетолог
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Это витамин В6. По словам диетолога Джанель Онер Саяр, при его дефиците развивается малокровие (анемия) в связи со снижением выработки эритроцитов, возникает постоянная усталость, слабость и упадок сил, пишет РИА Новости. Помимо этого появляются кожные высыпания, трещины на губах, сухость вокруг рта и губ. При ослаблении иммунной системы повышается риск заражения инфекционными заболеваниями. Витамин В6, поясняет она, содержится в яичном белке, бобовых, сое, орехах, крупах, обогащенных злаках. Этот микроэлемент полезен при астме, аутизме, сердечно-сосудистых заболеваниях, синдроме запястного канала, сахарном диабете, эпилепсии, депрессии, наличии камней в почках и остеопорозе, а также при тошноте и рвоте, связанных с беременностью.Онер Саяр предупредила, что витамин В6 чувствителен к свету и теплу и теряет свои свойства под действием ультрафиолетовых лучей и при термической обработке.Утверждается, что в стерилизованных кашах утрачивается 50% витамина, а в готовых зерновых завтраках — порядка 50-70%. У животных и человека витамин В6 вырабатывается кишечными бактериями. И этим витамином, синтезируемом в кишечнике, люди могут не иметь возможности воспользоваться, добавила она.Эксперт уточнила, что взрослым достаточно получать 1,25-1,67 миллиграмма витамина В6 в день, что равняется 25-30 микрограммам на килограмм веса.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дефицит, витамины, диетолог
Дефицит этого витамина способен привести к онемению рук
Диетолог рассказала, к каким последствиям в организме может привести дефицит всего лишь одного витамина.
Это витамин В6. По словам диетолога Джанель Онер Саяр, при его дефиците развивается малокровие (анемия) в связи со снижением выработки эритроцитов, возникает постоянная усталость, слабость и упадок сил, пишет РИА Новости
.
Помимо этого появляются кожные высыпания, трещины на губах, сухость вокруг рта и губ. При ослаблении иммунной системы повышается риск заражения инфекционными заболеваниями.
"Может наблюдаться онемение и покалывание рук, ног, пальцев, у детей — беспокойство, капризность, у беременных — сильная тошнота по утрам, а также такие когнитивные проблемы, как спутанность сознания, трудности с концентрацией внимания, забывчивость", — говорит она.
Витамин В6, поясняет она, содержится в яичном белке, бобовых, сое, орехах, крупах, обогащенных злаках. Этот микроэлемент полезен при астме, аутизме, сердечно-сосудистых заболеваниях, синдроме запястного канала, сахарном диабете, эпилепсии, депрессии, наличии камней в почках и остеопорозе, а также при тошноте и рвоте, связанных с беременностью.
Онер Саяр предупредила, что витамин В6 чувствителен к свету и теплу и теряет свои свойства под действием ультрафиолетовых лучей и при термической обработке.
Утверждается, что в стерилизованных кашах утрачивается 50% витамина, а в готовых зерновых завтраках — порядка 50-70%. У животных и человека витамин В6 вырабатывается кишечными бактериями. И этим витамином, синтезируемом в кишечнике, люди могут не иметь возможности воспользоваться, добавила она.
Эксперт уточнила, что взрослым достаточно получать 1,25-1,67 миллиграмма витамина В6 в день, что равняется 25-30 микрограммам на килограмм веса.