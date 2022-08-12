https://uz.sputniknews.ru/20220812/innovatsii-dayut-rezultat-vodu-v-vodoxranilischax--udalos-sekonomit-27079805.html
Инновации дают результат: воду в водохранилищах удалось сэкономить
Инновации дают результат: воду в водохранилищах удалось сэкономить
Это стало возможным благодаря использованию современных водосберегающих технологий, считают в Минводхозе.
2022-08-12T18:32+0500
2022-08-12T18:32+0500
2022-08-12T18:35+0500
общество
вода
орошение земель
инновации
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Запас воды в водохранилищах Узбекистана и соседних республиках больше, чем в прошлом году. В настоящее время во всех водохранилищах накоплено 6,9 млрд кубометров воды, что на 1,5 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Об этом на брифинге в АИМК сообщил начальник информационной службы Минводхоза Шухрат Суюнов.Похожая ситуация сложилась и в водохранилищах соседних стран, имеющих важное значение и для водоснабжения нашей страны:В мае правительство определило неотложные меры по надежное водоснабжение сельскохозяйственных культур в условиях ожидаемого маловодья в 2022 году.Для сбережения воды в регионах появились крупные водораспределительные сооружения и 769 ирригационных штабов, работали 1 469 передвижных дизельных и насосных агрегатов.Кроме того, Узбекистан последовательно внедряет водосберегающие технологии. Хорошо зарекомендовали себя в предыдущие годы системы капельного орошения, дождевания, технологии дискретного и передвижного орошения.До конца года правительство планирует внедрить водосберегающе технологии на 478 тыс. га и довести охваченные ими площади до 27%.Благодаря этому с 1 апреля по 10 августа на орошение сельскохозяйственных культур при лимите 21 млрд. 419 млн. кубометров водозабора, хозяйства израсходовали 22 млрд. 269 млн. кубометров воды (104%).Читайте также:
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вода, орошение земель, инновации
Инновации дают результат: воду в водохранилищах удалось сэкономить
18:32 12.08.2022 (обновлено: 18:35 12.08.2022)
Это стало возможным благодаря использованию современных водосберегающих технологий, считают в Минводхозе.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Запас воды в водохранилищах Узбекистана и соседних республиках больше, чем в прошлом году. В настоящее время во всех водохранилищах накоплено 6,9 млрд кубометров воды, что на 1,5 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Об этом на брифинге в АИМК сообщил начальник информационной службы Минводхоза Шухрат Суюнов.
Похожая ситуация сложилась и в водохранилищах соседних стран, имеющих важное значение и для водоснабжения нашей страны:
в Токтогульском водохранилище накоплено 13,0 млрд кубометров воды, что на 1,1 млрд кубометров больше, чем в прошлом году;
в Кайраккумском водохранилище – 2,2 млрд кубометров воды, что на 304 млн кубометров больше, чем в прошлом году;
в Нурекском водохранилище – 10,5 млрд кубометров воды, что на 109 млн кубометров больше, чем в прошлом году.
В мае правительство определило неотложные меры по надежное водоснабжение сельскохозяйственных культур в условиях ожидаемого маловодья в 2022 году.
Для сбережения воды в регионах появились крупные водораспределительные сооружения и 769 ирригационных штабов, работали 1 469 передвижных дизельных и насосных агрегатов.
Кроме того, Узбекистан последовательно внедряет водосберегающие технологии. Хорошо зарекомендовали себя в предыдущие годы системы капельного орошения, дождевания, технологии дискретного и передвижного орошения.
До конца года правительство планирует внедрить водосберегающе технологии на 478 тыс. га и довести охваченные ими площади до 27%.
Благодаря этому с 1 апреля по 10 августа на орошение сельскохозяйственных культур при лимите 21 млрд. 419 млн. кубометров водозабора, хозяйства израсходовали 22 млрд. 269 млн. кубометров воды (104%).