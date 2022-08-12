https://uz.sputniknews.ru/20220812/jenskiy-forum-shos-perenesli-v-tashkent-27061746.html
Женский форум ШОС перенесли в Ташкент
Женский форум ШОС перенесли в Ташкент
Женский форум ШОС пройдет в Ташкенте, а не в Самарканде, как предполагалась ранее.
2022-08-12T09:01+0500
2022-08-12T09:01+0500
2022-08-12T09:34+0500
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Женский форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 19 августа в Ташкенте, сообщили в четверг в пресс-службе Сената Узбекистана.В конце июля сообщалось о планах его проведения в Самарканде 18-19 августа.Уточняется, что форум проводится для дальнейшего развития сотрудничества государств-членов ШОС по важнейшим направлениям целей устойчивого развития и обмена опытом в сфере обеспечения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин на пространстве организации.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.В настоящий момент в организации председательствует Узбекистан.
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форум, шос, ташкент, самарканд
Женский форум ШОС перенесли в Ташкент
09:01 12.08.2022 (обновлено: 09:34 12.08.2022)
Женский форум ШОС пройдет в Ташкенте, а не в Самарканде, как предполагалась ранее.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Женский форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 19 августа в Ташкенте, сообщили в четверг в пресс-службе Сената Узбекистана.
В конце июля сообщалось о планах его проведения в Самарканде 18-19 августа.
"В Ташкенте 19 августа 2022 года состоится еще одно престижное мероприятие – очередной женский форум Шанхайской организации сотрудничества", — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что форум проводится для дальнейшего развития сотрудничества государств-членов ШОС по важнейшим направлениям целей устойчивого развития и обмена опытом в сфере обеспечения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин на пространстве организации.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
В настоящий момент в организации председательствует Узбекистан.