https://uz.sputniknews.ru/20220812/jenskiy-forum-shos-perenesli-v-tashkent-27061746.html

Женский форум ШОС перенесли в Ташкент

Женский форум ШОС перенесли в Ташкент

Женский форум ШОС пройдет в Ташкенте, а не в Самарканде, как предполагалась ранее.

2022-08-12T09:01+0500

2022-08-12T09:01+0500

2022-08-12T09:34+0500

общество

форум

шос

ташкент

самарканд

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Женский форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 19 августа в Ташкенте, сообщили в четверг в пресс-службе Сената Узбекистана.В конце июля сообщалось о планах его проведения в Самарканде 18-19 августа.Уточняется, что форум проводится для дальнейшего развития сотрудничества государств-членов ШОС по важнейшим направлениям целей устойчивого развития и обмена опытом в сфере обеспечения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин на пространстве организации.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.В настоящий момент в организации председательствует Узбекистан.

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