https://uz.sputniknews.ru/20220812/kompanii-uzbekistana-mogut-priyti-v-rossiyskie-torgovye-tsentry-27061248.html

Компании Узбекистана могут прийти в российские торговые центры

Компании Узбекистана могут прийти в российские торговые центры

Компании Узбекистана привлекут к аренде магазинов в торговых центрах России. Поможет в этом Торгово-промышленная палата республики.

2022-08-12T07:29+0500

2022-08-12T07:29+0500

2022-08-12T07:29+0500

экономика

компания

узбекистан

торговый центр

тпп

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана окажет содействие Российскому совету торговых центров (РСТЦ) в привлечении компаний из этой республики к аренде магазинов в торговых центрах в РФ, сообщает РИА Новости.Ранее РСТЦ сообщил, что ведет переговоры о привлечении в Россию иностранных ритейлеров для замещения зарубежных компаний, которые заявили о приостановке своей деятельности в России.В палате агентству пояснили, что в ТПП с таким предложением через торговое представительство РФ в Узбекистане обратился РСТЦ. Активность в российских торговых центрах за последние месяцы сократилась из-за ухода ряда иностранных брендов. По оценкам Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана, на её восстановление может потребоваться от двух до четырех лет, в зависимости от местоположения конкретного торгового комплекса и наличия якорных арендаторов.

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компания, узбекистан, торговый центр, тпп