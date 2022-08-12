https://uz.sputniknews.ru/20220812/kompanii-uzbekistana-mogut-priyti-v-rossiyskie-torgovye-tsentry-27061248.html
Компании Узбекистана могут прийти в российские торговые центры
Компании Узбекистана могут прийти в российские торговые центры
Компании Узбекистана привлекут к аренде магазинов в торговых центрах России. Поможет в этом Торгово-промышленная палата республики.
2022-08-12T07:29+0500
2022-08-12T07:29+0500
2022-08-12T07:29+0500
экономика
компания
узбекистан
торговый центр
тпп
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана окажет содействие Российскому совету торговых центров (РСТЦ) в привлечении компаний из этой республики к аренде магазинов в торговых центрах в РФ, сообщает РИА Новости.Ранее РСТЦ сообщил, что ведет переговоры о привлечении в Россию иностранных ритейлеров для замещения зарубежных компаний, которые заявили о приостановке своей деятельности в России.В палате агентству пояснили, что в ТПП с таким предложением через торговое представительство РФ в Узбекистане обратился РСТЦ. Активность в российских торговых центрах за последние месяцы сократилась из-за ухода ряда иностранных брендов. По оценкам Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана, на её восстановление может потребоваться от двух до четырех лет, в зависимости от местоположения конкретного торгового комплекса и наличия якорных арендаторов.
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компания, узбекистан, торговый центр, тпп
Компании Узбекистана могут прийти в российские торговые центры
Компании Узбекистана привлекут к аренде магазинов в торговых центрах России. Поможет в этом Торгово-промышленная палата республики.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана окажет содействие Российскому совету торговых центров (РСТЦ) в привлечении компаний из этой республики к аренде магазинов в торговых центрах в РФ, сообщает РИА Новости
.
Ранее РСТЦ сообщил, что ведет переговоры о привлечении в Россию иностранных ритейлеров для замещения зарубежных компаний, которые заявили о приостановке своей деятельности в России.
"В ТПП Узбекистана обратилась одна из компаний, действующих в России, с предложением о сотрудничестве в предоставлении аренды магазинов для торговли в крупных торговых центрах на территории РФ", — говорится в сообщении на канале палаты в мессенджере Telegram.
В палате агентству пояснили, что в ТПП с таким предложением через торговое представительство РФ в Узбекистане обратился РСТЦ.
"Мы работаем в тесном сотрудничестве по этому вопросу", — добавили в палате.
Активность в российских торговых центрах за последние месяцы сократилась из-за ухода ряда иностранных брендов.
По оценкам Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана, на её восстановление может потребоваться от двух до четырех лет, в зависимости от местоположения конкретного торгового комплекса и наличия якорных арендаторов.