https://uz.sputniknews.ru/20220812/korrespondent-sputnik-rasskazala-kak-jivet-donetsk-v-vechernee-vremya-27087133.html
Корреспондент Sputnik рассказала, как живет Донецк в вечернее время
Корреспондент Sputnik рассказала, как живет Донецк в вечернее время
Комендантский час, пустые улицы и звуки артобстрела – привычная картина на улицах вечернего Донецка, рассказывает журналист в эксклюзивном материале из ДНР.
2022-08-12T22:31+0500
2022-08-12T22:31+0500
2022-08-12T22:51+0500
видео
днр
обстрел
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Обычная жизнь людей Донецка: успеть домой до комендантского часа и начала артиллерийских обстрелов.Как выглядит город по вечерам — смотрите в материале корреспондента Sputnik Узбекистан Алины Ниязбакиевой.
днр
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MIA „Rosiya Segodnya“
днр, обстрел, видео
Корреспондент Sputnik рассказала, как живет Донецк в вечернее время
22:31 12.08.2022 (обновлено: 22:51 12.08.2022)
Эксклюзив
Комендантский час, пустые улицы и звуки артобстрела – привычная картина на улицах вечернего Донецка, рассказывает журналист в эксклюзивном материале из ДНР.
Обычная жизнь людей Донецка: успеть домой до комендантского часа и начала артиллерийских обстрелов.
"В шесть – в семь уже все закрывается, люди спешат домой, чтобы не попасть под ракетные обстрелы", - описывает обстановку в городе журналист.
Как выглядит город по вечерам — смотрите в материале
корреспондента Sputnik Узбекистан Алины Ниязбакиевой.