https://uz.sputniknews.ru/20220812/korrespondent-sputnik-rasskazala-kak-jivet-donetsk-v-vechernee-vremya-27087133.html

Корреспондент Sputnik рассказала, как живет Донецк в вечернее время

Корреспондент Sputnik рассказала, как живет Донецк в вечернее время

Комендантский час, пустые улицы и звуки артобстрела – привычная картина на улицах вечернего Донецка, рассказывает журналист в эксклюзивном материале из ДНР.

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видео

днр

обстрел

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Обычная жизнь людей Донецка: успеть домой до комендантского часа и начала артиллерийских обстрелов.Как выглядит город по вечерам — смотрите в материале корреспондента Sputnik Узбекистан Алины Ниязбакиевой.

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2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

днр, обстрел, видео