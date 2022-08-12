https://uz.sputniknews.ru/20220812/pochemu-uzbekskiy-regulyator-zablokiroval-kriptobirji-v-strane-27061433.html
Почему узбекский регулятор заблокировал криптобиржи в стране
Почему узбекский регулятор заблокировал криптобиржи в стране
На этой недели в Узбекистане заблокирован доступ к сайтам восьми криптобирж. Регулятор просит людей сообщать о случаях работы подобных ресурсов в стране.
2022-08-12T08:02+0500
2022-08-12T08:02+0500
2022-08-12T09:36+0500
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Доступ к сайтам зарубежных криптобирж заблокирован в Узбекистане из-за отсутствия у них лицензий на право деятельности в стране, сообщает узбекистанское национальное агентство перспективных проектов (НАПП), регулятор сферы оборота криптоактивов в республике.На этой недели в Узбекистане заблокирован доступ к сайтам восьми криптобирж, в том числе наиболее популярным — Binance, Kraken, FTX, Huobi Global.По данным НАПП, заблокированные платформы не выполнили требования законодательства Узбекистана об установке серверов в республике. В НАПП просят людей сообщать в агентство и правоохранительные органы о случаях работы подобных ресурсов в Узбекистане.В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри Узбекистана. В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую и пока единственную лицензию на работу криптобиржи в республике.
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криптовалюта, узбекистан
Почему узбекский регулятор заблокировал криптобиржи в стране
08:02 12.08.2022 (обновлено: 09:36 12.08.2022)
На этой недели в Узбекистане заблокирован доступ к сайтам восьми криптобирж. Регулятор просит людей сообщать о случаях работы подобных ресурсов в стране.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
Доступ к сайтам зарубежных криптобирж заблокирован в Узбекистане из-за отсутствия у них лицензий на право деятельности в стране, сообщает
узбекистанское национальное агентство перспективных проектов (НАПП), регулятор сферы оборота криптоактивов в республике.
На этой недели в Узбекистане заблокирован доступ к сайтам восьми криптобирж, в том числе наиболее популярным — Binance, Kraken, FTX, Huobi Global.
"Доступ к электронным платформам (криптобиржи и электронные обменные площадки), не имеющим лицензию провайдеров услуг, в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан ограничен в установленном порядке", — говорится в сообщении.
По данным НАПП, заблокированные платформы не выполнили требования законодательства Узбекистана об установке серверов в республике.
"Кроме того, они не несут никакой юридической ответственности за осуществление операций с криптоактивами, не могут гарантировать легитимность проведенных сделок, а также надлежащее хранение и сохранение конфиденциальности персональных данных граждан Республики Узбекистан", — отметили в агентстве.
В НАПП просят людей сообщать в агентство и правоохранительные органы о случаях работы подобных ресурсов в Узбекистане.
В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри Узбекистана.
В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую и пока единственную лицензию на работу криптобиржи в республике.