https://uz.sputniknews.ru/20220812/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27068632.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

О прогнозе погоды на 12 августа читайте в нашем материале.

2022-08-12T12:26+0500

2022-08-12T12:26+0500

2022-08-12T12:26+0500

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В столице сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 34-36 градуcов. Ветер восточный 7-12 м/с. Об этом сообщил Узгидромет.По предгорным и горным районам Наманганской и Ферганской областей возможны сели и паводки.КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 32-37 градусов, ночью — 18-23 градуса.БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с в районах пыльным поземком.Температура составит днем 33-38 градусов, ночью — 20-25 градусов.ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура составит днем 32-37 градусов, ночью — 18-23 градуса.КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, но возможно усиление до 15-20 м/с в районах пыльным поземком.Температура составит днем 34-39 градусов, ночью — 20-25 градусов.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.Температура составит днем 30-35 градусов, ночью — 18-23 градуса.ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИПеременная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 7-12 м/с, однако при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 22-27 градусов, ночью — 15-20 градусов.

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прогноз погоды, узбекистан