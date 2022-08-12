https://uz.sputniknews.ru/20220812/surxandarinskiy-teatr-vernulsya-s-sibirskix-gastroley-27061606.html

Сурхандарьинский театр вернулся с сибирских гастролей

Сурхандарьинский театр вернулся с сибирских гастролей

Узбекский театр провел гастрольный тур по Сибири и встретился с соотечественниками, проживающими в регионе

2022-08-12T08:32+0500

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культура

театр

гастроли

сибирь

соотечественники

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. В Томске и Новосибирске прошел гастрольный тур Сурхандарьинского областного театра музыкальной драмы и комедии имени Маннона Уйгура, сообщает портал Вести.uz.Театральная труппа представила на суд зрителей спектакль под названием "Любовь моя – судьба моя".В рамках гастролей члены узбекской делегации встретились с министрами культуры Томской и Новосибирской областей. Помимо этого, проведен круглый стол с соотечественниками, активистами и студенческой молодежью регионов. В этом артистом посодействовало Генеральное консульство Узбекистана.

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театр, гастроли, сибирь, соотечественники