https://uz.sputniknews.ru/20220812/surxandarinskiy-teatr-vernulsya-s-sibirskix-gastroley-27061606.html
Сурхандарьинский театр вернулся с сибирских гастролей
Сурхандарьинский театр вернулся с сибирских гастролей
Узбекский театр провел гастрольный тур по Сибири и встретился с соотечественниками, проживающими в регионе
2022-08-12T08:32+0500
2022-08-12T08:32+0500
2022-08-12T09:35+0500
культура
театр
гастроли
сибирь
соотечественники
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. В Томске и Новосибирске прошел гастрольный тур Сурхандарьинского областного театра музыкальной драмы и комедии имени Маннона Уйгура, сообщает портал Вести.uz.Театральная труппа представила на суд зрителей спектакль под названием "Любовь моя – судьба моя".В рамках гастролей члены узбекской делегации встретились с министрами культуры Томской и Новосибирской областей. Помимо этого, проведен круглый стол с соотечественниками, активистами и студенческой молодежью регионов. В этом артистом посодействовало Генеральное консульство Узбекистана.
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театр, гастроли, сибирь, соотечественники
Сурхандарьинский театр вернулся с сибирских гастролей
08:32 12.08.2022 (обновлено: 09:35 12.08.2022)
Узбекский театр провел гастрольный тур по Сибири и встретился с соотечественниками, проживающими в регионе.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
В Томске и Новосибирске прошел гастрольный тур Сурхандарьинского областного театра музыкальной драмы и комедии имени Маннона Уйгура, сообщает портал Вести.uz
.
Театральная труппа представила на суд зрителей спектакль под названием "Любовь моя – судьба моя".
В рамках гастролей члены узбекской делегации встретились с министрами культуры Томской и Новосибирской областей.
Помимо этого, проведен круглый стол с соотечественниками, активистами и студенческой молодежью регионов. В этом артистом посодействовало Генеральное консульство Узбекистана.