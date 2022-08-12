https://uz.sputniknews.ru/20220812/v-uzbekistane-namereny-snizit-stoimost-proizvodimoy-mebeli--27073426.html

В Узбекистане намерены снизить стоимость производимой мебели

В Узбекистане намерены снизить стоимость производимой мебели

В данный момент товары местных производителей не могут конкурировать на рынке с иностранными аналогами. 12.08.2022, Sputnik Узбекистан

2022-08-12T14:49+0500

2022-08-12T14:49+0500

2022-08-12T14:49+0500

экономика

узбекистан

мебель

производство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/14/17866261_0:337:3041:2047_1920x0_80_0_0_e358dae251f9f81649be09f4868914e3.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Вчера в республике обсудили возможность снижения себестоимости производимой мебельной продукции, передает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.По данным ведомства, речь об этом шла во время совещания первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Азиза Воитова с отечественными производителями ДСП и МДФ продукции.Так, стороны согласились, что снизить стоимость мебели нужно, чтобы товары узбекистаснкого производства могли конкурировать на рынке с зарубежными аналогами. Причина неконкурентоспособности в высокой стоимости сырья "Формалин 37%" и "Карбамид-А", которое используют при производстве ДСП.По итогу совещания ответственным лицам дали поручения изучить данную проблему и разработать меры по снижению себестоимости отечественной мебели, а также ее соответствию общемировым ценам.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, мебель, производство