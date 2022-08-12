https://uz.sputniknews.ru/20220812/v-uzbekistane-namereny-snizit-stoimost-proizvodimoy-mebeli--27073426.html
В Узбекистане намерены снизить стоимость производимой мебели
В Узбекистане намерены снизить стоимость производимой мебели
В данный момент товары местных производителей не могут конкурировать на рынке с иностранными аналогами. 12.08.2022, Sputnik Узбекистан
2022-08-12T14:49+0500
2022-08-12T14:49+0500
2022-08-12T14:49+0500
экономика
узбекистан
мебель
производство
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Вчера в республике обсудили возможность снижения себестоимости производимой мебельной продукции, передает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.По данным ведомства, речь об этом шла во время совещания первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Азиза Воитова с отечественными производителями ДСП и МДФ продукции.Так, стороны согласились, что снизить стоимость мебели нужно, чтобы товары узбекистаснкого производства могли конкурировать на рынке с зарубежными аналогами. Причина неконкурентоспособности в высокой стоимости сырья "Формалин 37%" и "Карбамид-А", которое используют при производстве ДСП.По итогу совещания ответственным лицам дали поручения изучить данную проблему и разработать меры по снижению себестоимости отечественной мебели, а также ее соответствию общемировым ценам.
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узбекистан, мебель, производство
В Узбекистане намерены снизить стоимость производимой мебели
В данный момент товары местных производителей не могут конкурировать на рынке с иностранными аналогами.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Вчера в республике обсудили возможность снижения себестоимости производимой мебельной продукции, передает пресс-служба
Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
По данным ведомства, речь об этом шла во время совещания первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Азиза Воитова с отечественными производителями ДСП и МДФ продукции.
Так, стороны согласились, что снизить стоимость мебели нужно, чтобы товары узбекистаснкого производства могли конкурировать на рынке с зарубежными аналогами. Причина неконкурентоспособности в высокой стоимости сырья "Формалин 37%" и "Карбамид-А", которое используют при производстве ДСП.
По итогу совещания ответственным лицам дали поручения изучить данную проблему и разработать меры по снижению себестоимости отечественной мебели, а также ее соответствию общемировым ценам.