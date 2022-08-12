https://uz.sputniknews.ru/20220812/video-raketa-upala-v-trex-metrax-ot-nas--rasskaz-ochevidtsev-iz-tsa-o-deystviyax-kieva--27077239.html

Видео: "Ракета упала в трех метрах от нас" – рассказ очевидцев из ЦА о действиях Киева

Видео: "Ракета упала в трех метрах от нас" – рассказ очевидцев из ЦА о действиях Киева

Строители из ЦА рассказали, как выжили после обстрела ВСУ.

2022-08-12T16:51+0500

2022-08-12T16:51+0500

2022-08-12T16:53+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

атака

центральная азия

эксклюзив

донбасс

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Из-за атаки со стороны украинских военных чуть не погибли граждане стран Центральной Азии.Строители рассказали, что помогают отстраивать заново разрушенные города. В Мариуполе с их помощью уже построили три дома.Однако мирные намерения не защищают иностранных граждан от обстрелов ВСУ. По словам одного из строителей по имени Бекжан, приехав восстанавливать города, он и его сограждане рискуют жизнями. Бекжан уже стал свидетелем ракетного удара со стороны украинских военных в Донецке.При этом местные жители рады приезду ремонтников. Строителей благодарят прямо на улицах.

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украина, атака, центральная азия, эксклюзив, видео, донбасс