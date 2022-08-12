https://uz.sputniknews.ru/20220812/video-uzbekistan-smojet-dobyvat-150-tonn-zolota-v-god---ekspert-27082339.html
Видео: Узбекистан сможет добывать 150 тонн золота в год - эксперт
Видео: Узбекистан сможет добывать 150 тонн золота в год - эксперт
О перспективах золотодобычи в республике и торговли драгоценными металлами с зарубежными странами рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов.
2022-08-12T20:33+0500
2022-08-12T20:33+0500
2022-08-12T20:42+0500
видео
мнение эксперта
золото
драгоценные металлы
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Запад ограничил поставки угля из России. Это может привести к массовым увольнениям на металлургических предприятиях Европы. На рынках Центральной Азии и Узбекистана, напротив, ситуация в сырьевой отрасли стабильная.Какие перспективы открываются для металлургии и золотодобычи Узбекистана? На этот вопрос в интервью Sputnik ответил независимый эксперт, экономист Леонид Хазанов.Какие совместные производства возможны с Россией? Каким компаниям интересно инвестировать в разработку урановых месторождений? На эти и другие вопросы эксперт отвечает в интервью.
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мнение эксперта, золото, драгоценные металлы, видео
Видео: Узбекистан сможет добывать 150 тонн золота в год - эксперт
20:33 12.08.2022 (обновлено: 20:42 12.08.2022)
О перспективах золотодобычи в республике и торговли драгоценными металлами с зарубежными странами рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов.
Запад ограничил поставки угля из России. Это может привести к массовым увольнениям на металлургических предприятиях Европы. На рынках Центральной Азии и Узбекистана, напротив, ситуация в сырьевой отрасли стабильная.
Какие перспективы открываются для металлургии и золотодобычи Узбекистана? На этот вопрос в интервью Sputnik ответил независимый эксперт, экономист Леонид Хазанов.
"Узбекистан развивает металлургию много лет, показатели довольно хорошие. В республике реализуются различные проекты, которые дадут новый толчок роста производства различных металлов в стране. Узбекистан сможет добывать 150 тонн золота в год, при сохранении своих тенденций по освоению новых месторождений и поддержке золотоискателей", - считает он.
Какие совместные производства возможны с Россией? Каким компаниям интересно инвестировать в разработку урановых месторождений? На эти и другие вопросы эксперт отвечает в интервью
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