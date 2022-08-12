https://uz.sputniknews.ru/20220812/video-uzbekistan-smojet-dobyvat-150-tonn-zolota-v-god---ekspert-27082339.html

Видео: Узбекистан сможет добывать 150 тонн золота в год - эксперт

Видео: Узбекистан сможет добывать 150 тонн золота в год - эксперт

О перспективах золотодобычи в республике и торговли драгоценными металлами с зарубежными странами рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов.

2022-08-12T20:33+0500

2022-08-12T20:33+0500

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золото

драгоценные металлы

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Запад ограничил поставки угля из России. Это может привести к массовым увольнениям на металлургических предприятиях Европы. На рынках Центральной Азии и Узбекистана, напротив, ситуация в сырьевой отрасли стабильная.Какие перспективы открываются для металлургии и золотодобычи Узбекистана? На этот вопрос в интервью Sputnik ответил независимый эксперт, экономист Леонид Хазанов.Какие совместные производства возможны с Россией? Каким компаниям интересно инвестировать в разработку урановых месторождений? На эти и другие вопросы эксперт отвечает в интервью.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мнение эксперта, золото, драгоценные металлы, видео