https://uz.sputniknews.ru/20220814/27105172.html
Аномальная засуха в Европе — фото
Аномальная засуха в Европе — фото
Рекордно высокая температура воздуха привела к небывалой засухе по всей Европе. Обмелевшие реки, пересохшие озера, страдающие без воды птицы и животные - печальные картины засухи в фотоподборке Sputnik.
2022-08-14T22:00+0500
2022-08-14T22:00+0500
2022-08-14T22:00+0500
фото
засуха
погода
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фото, засуха, погода
Аномальная засуха в Европе — фото
Рекордно высокая температура воздуха привела к небывалой засухе по всей Европе. Обмелевшие реки, пересохшие озера, страдающие без воды птицы и животные — печальные картины засухи в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Michael Probst
Из-за сильной засухи в Германии частично пересох Рейн.
Из-за сильной засухи в Германии частично пересох Рейн.
© AFP 2022 / William Edwards
Пересохшая земля фермы Юстон близ города Тетфорд, Великобритания.
Пересохшая земля фермы Юстон близ города Тетфорд, Великобритания.
© AP Photo / Peter Dejong
Люди гуляют по пересохшему руслу реки в Нидерландах.
Люди гуляют по пересохшему руслу реки в Нидерландах.
© AP Photo / Anna Szilagyi
Дикий гусь ищет воду на дне пересохшего озера в Венгрии.
Дикий гусь ищет воду на дне пересохшего озера в Венгрии.
© AP Photo / Antonio Calanni
Полуостров Сирмионе на озере Гарда в Италии. Уровень воды в озере критически низок и территория полуострова резко увеличилась.
Полуостров Сирмионе на озере Гарда в Италии. Уровень воды в озере критически низок и территория полуострова резко увеличилась.
© AP Photo / Armando Franca
Высохшая трава на берегу реки Тагус в Португалии.
Высохшая трава на берегу реки Тагус в Португалии.
© AFP 2022 / Sebastien Bozon
Жители гуляют на берегу пересохшей реки в Белфорте, Франция.
Жители гуляют на берегу пересохшей реки в Белфорте, Франция.
© AP Photo / Darko Vojinovic
Дно высохшего озера в 150 километрах от Белграда, Сербия.
Дно высохшего озера в 150 километрах от Белграда, Сербия.
© AFP 2022 / Sebastien Bozon
Высохший виноград на востоке Франции.
Высохший виноград на востоке Франции.
© AP Photo / Anna Szilagyi
Северная оконечность острова Маргит, выступающая из воды из-за обмеления реки Дунай в Будапеште.
Северная оконечность острова Маргит, выступающая из воды из-за обмеления реки Дунай в Будапеште.
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
Овцы пасутся на берегу пересохшего притока Дуная в Румынии.
Овцы пасутся на берегу пересохшего притока Дуная в Румынии.
© AP Photo / Jon Super
Из-за обмеления водохранилища в Йоркшире, Великобритания, из воды показался древний мост.
Из-за обмеления водохранилища в Йоркшире, Великобритания, из воды показался древний мост.