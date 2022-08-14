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Аномальная засуха в Европе — фото
Аномальная засуха в Европе — фото
Рекордно высокая температура воздуха привела к небывалой засухе по всей Европе. Обмелевшие реки, пересохшие озера, страдающие без воды птицы и животные - печальные картины засухи в фотоподборке Sputnik.
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фото
засуха
погода
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фото, засуха, погода

Аномальная засуха в Европе — фото

22:00 14.08.2022
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Рекордно высокая температура воздуха привела к небывалой засухе по всей Европе. Обмелевшие реки, пересохшие озера, страдающие без воды птицы и животные — печальные картины засухи в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Michael Probst

Из-за сильной засухи в Германии частично пересох Рейн.

Из-за сильной засухи в Германии частично пересох Рейн. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AP Photo / Michael Probst

Из-за сильной засухи в Германии частично пересох Рейн.

© AFP 2022 / William Edwards

Пересохшая земля фермы Юстон близ города Тетфорд, Великобритания.

Пересохшая земля фермы Юстон близ города Тетфорд, Великобритания. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2022 / William Edwards

Пересохшая земля фермы Юстон близ города Тетфорд, Великобритания.

© AP Photo / Peter Dejong

Люди гуляют по пересохшему руслу реки в Нидерландах.

Люди гуляют по пересохшему руслу реки в Нидерландах. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AP Photo / Peter Dejong

Люди гуляют по пересохшему руслу реки в Нидерландах.

© AP Photo / Anna Szilagyi

Дикий гусь ищет воду на дне пересохшего озера в Венгрии.

Дикий гусь ищет воду на дне пересохшего озера в Венгрии. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AP Photo / Anna Szilagyi

Дикий гусь ищет воду на дне пересохшего озера в Венгрии.

© AP Photo / Antonio Calanni

Полуостров Сирмионе на озере Гарда в Италии. Уровень воды в озере критически низок и территория полуострова резко увеличилась.

Полуостров Сирмионе на озере Гарда в Италии. Уровень воды в озере критически низок и территория полуострова резко увеличилась. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AP Photo / Antonio Calanni

Полуостров Сирмионе на озере Гарда в Италии. Уровень воды в озере критически низок и территория полуострова резко увеличилась.

© AP Photo / Armando Franca

Высохшая трава на берегу реки Тагус в Португалии.

Высохшая трава на берегу реки Тагус в Португалии. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AP Photo / Armando Franca

Высохшая трава на берегу реки Тагус в Португалии.

© AFP 2022 / Sebastien Bozon

Жители гуляют на берегу пересохшей реки в Белфорте, Франция.

Жители гуляют на берегу пересохшей реки в Белфорте, Франция. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2022 / Sebastien Bozon

Жители гуляют на берегу пересохшей реки в Белфорте, Франция.

© AP Photo / Darko Vojinovic

Дно высохшего озера в 150 километрах от Белграда, Сербия.

Дно высохшего озера в 150 километрах от Белграда, Сербия. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AP Photo / Darko Vojinovic

Дно высохшего озера в 150 километрах от Белграда, Сербия.

© AFP 2022 / Sebastien Bozon

Высохший виноград на востоке Франции.

Высохший виноград на востоке Франции. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AFP 2022 / Sebastien Bozon

Высохший виноград на востоке Франции.

© AP Photo / Anna Szilagyi

Северная оконечность острова Маргит, выступающая из воды из-за обмеления реки Дунай в Будапеште.

Северная оконечность острова Маргит, выступающая из воды из-за обмеления реки Дунай в Будапеште. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AP Photo / Anna Szilagyi

Северная оконечность острова Маргит, выступающая из воды из-за обмеления реки Дунай в Будапеште.

© AFP 2022 / Daniel Mihailescu

Овцы пасутся на берегу пересохшего притока Дуная в Румынии.

Овцы пасутся на берегу пересохшего притока Дуная в Румынии. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu

Овцы пасутся на берегу пересохшего притока Дуная в Румынии.

© AP Photo / Jon Super

Из-за обмеления водохранилища в Йоркшире, Великобритания, из воды показался древний мост.

Из-за обмеления водохранилища в Йоркшире, Великобритания, из воды показался древний мост. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AP Photo / Jon Super

Из-за обмеления водохранилища в Йоркшире, Великобритания, из воды показался древний мост.

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