Аномальная засуха в Европе — фото

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Рекордно высокая температура воздуха привела к небывалой засухе по всей Европе. Обмелевшие реки, пересохшие озера, страдающие без воды птицы и животные — печальные картины засухи в фотоподборке Sputnik.