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"Навсегда в сердцах: в Москве прошел матч, посвященный команде “Пахтакор-79” - фото
"Навсегда в сердцах: в Москве прошел матч, посвященный команде “Пахтакор-79” - фото
Узбекистанские активисты организовали игру, посвященную 43-й годовщине гибели в авиакатастрофе прославленной узбекистанской команды.
2022-08-14T15:21+0500
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фото
футбол
москва
пахтакор-79
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ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Дата 11 августа 1979 года стала печальной для узбекистанских любителей футбола. В этот день в Днепродзержинске произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 17 членов прославленной команды "Пахтакор". Памяти погибших футболистов команды "Пахтакор-79" был посвящен товарищеский матч, который прошел на футбольном поле МГИМО в Москве при поддержке МИД России и Российского футбольного союза. Самые яркие кадры игры - в фотоподборке Sputnik.
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фото, футбол, москва, пахтакор-79

"Навсегда в сердцах: в Москве прошел матч, посвященный команде “Пахтакор-79” - фото

15:21 14.08.2022 (обновлено: 15:33 14.08.2022)
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Узбекистанские активисты организовали игру, посвященную 43-й годовщине гибели в авиакатастрофе прославленной узбекистанской команды.
ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Дата 11 августа 1979 года стала печальной для узбекистанских любителей футбола. В этот день в Днепродзержинске произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 17 членов прославленной команды "Пахтакор".
Памяти погибших футболистов команды "Пахтакор-79" был посвящен товарищеский матч, который прошел на футбольном поле МГИМО в Москве при поддержке МИД России и Российского футбольного союза. Самые яркие кадры игры - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

Матч памяти команды &quot;Пахтакор-79&quot; в Москве - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Стас Этвеш

Матч памяти команды "Пахтакор-79" в Москве

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