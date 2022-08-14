https://uz.sputniknews.ru/20220814/27116534.html

"Навсегда в сердцах: в Москве прошел матч, посвященный команде “Пахтакор-79” - фото

"Навсегда в сердцах: в Москве прошел матч, посвященный команде “Пахтакор-79” - фото

Узбекистанские активисты организовали игру, посвященную 43-й годовщине гибели в авиакатастрофе прославленной узбекистанской команды.

2022-08-14T15:21+0500

2022-08-14T15:21+0500

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фото

футбол

москва

пахтакор-79

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ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Дата 11 августа 1979 года стала печальной для узбекистанских любителей футбола. В этот день в Днепродзержинске произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 17 членов прославленной команды "Пахтакор". Памяти погибших футболистов команды "Пахтакор-79" был посвящен товарищеский матч, который прошел на футбольном поле МГИМО в Москве при поддержке МИД России и Российского футбольного союза. Самые яркие кадры игры - в фотоподборке Sputnik.

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фото, футбол, москва, пахтакор-79