https://uz.sputniknews.ru/20220814/koltashov-zima-i-sanktsii-privedut-k-millionam-bezrabotnyx-v-evrope-27123557.html
Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе
Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе
Западные экономисты и советники не учли простых рыночных механизмов, что привело к коллапсу экономик, считает эксперт.
2022-08-14T18:46+0500
2022-08-14T18:46+0500
2022-08-14T18:46+0500
видео
экономика
цены
природные ресурсы
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Энергетическая игра Запада против России провалилась, потому что европейская элита забыла, как работает рыночная экономика, считает директор Института нового общества Василий Колташов.Какие действия западных лидеров приводят к усугублению энергетического кризиса? Что ждет Европу и страны "третьего мира" в ближайшем будущем? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, цены, природные ресурсы, видео
Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе
Западные экономисты и советники не учли простых рыночных механизмов, что привело к коллапсу экономик, считает эксперт.
Энергетическая игра Запада против России провалилась, потому что европейская элита забыла, как работает рыночная экономика, считает директор Института нового общества Василий Колташов.
"Почему Россия должна была стать легкой добычей? Потому что должны были упасть цены на нефть, на газ. Евросоюз говорит: "Так, Россия, мы вводим санкции" - и все цены тут же падают. Но произошло же обратное. Цены наоборот взлетели. Все цены, при чем не на нефть и газ, а даже на зерно и удобрения. Потому что эти светочи мысли забыли простое правило экономическое, что если вы уменьшается предложение, то цена на эти товары поднимается, а не падает", - пояснил Василий Колташов.
Какие действия западных лидеров приводят к усугублению энергетического кризиса? Что ждет Европу и страны "третьего мира" в ближайшем будущем? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.