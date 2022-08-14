Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе

"Почему Россия должна была стать легкой добычей? Потому что должны были упасть цены на нефть, на газ. Евросоюз говорит: "Так, Россия, мы вводим санкции" - и все цены тут же падают. Но произошло же обратное. Цены наоборот взлетели. Все цены, при чем не на нефть и газ, а даже на зерно и удобрения. Потому что эти светочи мысли забыли простое правило экономическое, что если вы уменьшается предложение, то цена на эти товары поднимается, а не падает", - пояснил Василий Колташов.