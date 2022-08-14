https://uz.sputniknews.ru/20220814/okolo-700-patsientov-besplatno-ustanovili-endoprotezy-27116161.html
Около 700 пациентов бесплатно установили эндопротезы
Около 700 пациентов бесплатно установили эндопротезы
Медики провели операции по протезированию тазобедренных и коленных суставов.
2022-08-14T14:43+0500
2022-08-14T14:43+0500
2022-08-14T15:07+0500
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Узбекистанские медики в 2022 году провели около 700 бесплатных операций эндопротезирования, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Эндопротезы применяют в медицине при лечении травм тазобедренных, плечевых и коленных суставов. Установка каждого такого протеза обходится в 18 млн сумов.Минздрав организовал на местах бесплатные операции по эндопротезированию для граждан. С начала года 670 пациентов перенесли операции по замене тазобедренного сустава, еще 28 – по замене коленного сустава.Кроме того, медики на местах начали проводить сложные хирургические операции по пересадке почек, которые раньше делали только в Ташкенте. Такие операции под рукводством столичных хирургов проведены в центральных больницах Берунийского района Республики Каракалпакстан и Деновского района Сурхандарьинской области.В регионах также стали делать операции по коррекции врожденных пороков сердца. В этом году такие операции получили 640 детей.В ходе медицинских осмотров специалисты подготовили список из 13 тысяч пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных операциях. До конца года 11 тысяч прооперируют в региональных медицинских учреждениях, еще 2 тысячи – в республиканских хирургических центрах, сообщили в пресс-службе министерства.Читайте также: Медвузы начинают готовить трансплантологов и кардиохирургов
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медицина, хирургия
Около 700 пациентов бесплатно установили эндопротезы
14:43 14.08.2022 (обновлено: 15:07 14.08.2022)
Медики провели операции по протезированию тазобедренных и коленных суставов.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
Узбекистанские медики в 2022 году провели около 700 бесплатных операций эндопротезирования, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения
республики.
Эндопротезы применяют в медицине при лечении травм тазобедренных, плечевых и коленных суставов. Установка каждого такого протеза обходится в 18 млн сумов.
Минздрав организовал на местах бесплатные операции по эндопротезированию для граждан. С начала года 670 пациентов перенесли операции по замене тазобедренного сустава, еще 28 – по замене коленного сустава.
Кроме того, медики на местах начали проводить сложные хирургические операции по пересадке почек, которые раньше делали только в Ташкенте. Такие операции под рукводством столичных хирургов проведены в центральных больницах Берунийского района Республики Каракалпакстан и Деновского района Сурхандарьинской области.
В регионах также стали делать операции по коррекции врожденных пороков сердца. В этом году такие операции получили 640 детей.
В ходе медицинских осмотров специалисты подготовили список из 13 тысяч пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных операциях. До конца года 11 тысяч прооперируют в региональных медицинских учреждениях, еще 2 тысячи – в республиканских хирургических центрах, сообщили в пресс-службе министерства.
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