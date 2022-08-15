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Новейшее вооружение и авиашоу: открытие форума "Армия-2022" - фото
Новейшее вооружение и авиашоу: открытие форума "Армия-2022" - фото
В подмосковном выставочном центре "Патриот" открылся Международный форум "Армия-2022". Выставка современного вооружения, впечатляющее авиашоу, делегации из разных стран - лучшие кадры с открытия форума в фотоподборке Sputnik.
2022-08-15T21:30+0500
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фото
армия
форум
выставка
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фото, армия, форум, выставка

Новейшее вооружение и авиашоу: открытие форума "Армия-2022" - фото

21:30 15.08.2022
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В подмосковном выставочном центре "Патриот" открылся ставший уже традиционным Международный форум "Армия-2022". Выставка современного вооружения, впечатляющее авиашоу, делегации из разных стран - лучшие кадры с открытия форума в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Pavel Bednyakov  / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Открытие форума Армия-2022 и армейских международных игр в центре Патриот - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Vladimir Astapkovich  / Перейти в фотобанкВыступление ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" во время открытия международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник во время открытия форума Армия-2022 в Кубинке - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Выступление ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" во время открытия международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
© Sputnik / Pavel Bednyakov  / Перейти в фотобанкСтенд Ирана на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Стенд Ирана на выставке форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Стенд Ирана на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Pavel Bednyakov  / Перейти в фотобанкПредставители Мьянмы на пленарном заседании Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Представители Мьянмы на пленарном заседании форума Армия-2022 в центре Патриот - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Представители Мьянмы на пленарном заседании Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСамолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа Стрижи на открытии форума Армия-2022 и армейских международных игр - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкСтенд компании-производителя форменной одежды "БТК Груп" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Стенд компании-производителя форменной одежды БТК Груп на открытии форума Армия-2022 и армейских международных игр - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Стенд компании-производителя форменной одежды "БТК Груп" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкДевушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Девушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Девушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Росатом" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Стенд госкорпорации Росатом на открытии форума Армия-2022 и армейских международных игр - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Стенд госкорпорации "Росатом" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастник авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
Участник авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Участник авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкУчастники пленарного заседания Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". В центре: генерал армии Перу Марио Эдуардо Ла Торре Гальвес.
Участники пленарного заседания Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Участники пленарного заседания Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". В центре: генерал армии Перу Марио Эдуардо Ла Торре Гальвес.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПосетители у павильона Объединенной авиастроительной корпорации на выставке, которая проходит в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Посетители у павильона Объединенной авиастроительной корпорации на открыти форума Армия-2022 и армейских международных игр - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Посетители у павильона Объединенной авиастроительной корпорации на выставке, которая проходит в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастники авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
Участники авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Участники авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкМакет загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны "Подсолнух-Э" на стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Макет загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны Подсолнух-Э на стенде концерна ВКО Алмаз-Антей - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Макет загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны "Подсолнух-Э" на стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкУ Конгрессно-выставочного центра "Патриот", где проходит Международный военно-технический форум "Армия-2022". На втором плане: российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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У Конгрессно-выставочного центра "Патриот", где проходит Международный военно-технический форум "Армия-2022". На втором плане: российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПосетитель разговаривает по телефону у модели подводной лодки на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Посетитель разговаривает по телефону у модели подводной лодки на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Посетитель разговаривает по телефону у модели подводной лодки на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкМакеты в павильоне госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Макеты в павильоне госкорпорации Роскосмос на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Макеты в павильоне госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСамолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа Стрижи во время летной программы на открытии международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПосетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". На втором плане слева: беспилотник БАС-750.
Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". На втором плане слева: беспилотник БАС-750.
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