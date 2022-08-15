Новейшее вооружение и авиашоу: открытие форума "Армия-2022" - фото

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкВыступление ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" во время открытия международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
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Выступление ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" во время открытия международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкСтенд Ирана на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Стенд Ирана на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПредставители Мьянмы на пленарном заседании Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Представители Мьянмы на пленарном заседании Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСамолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
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Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкСтенд компании-производителя форменной одежды "БТК Груп" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Стенд компании-производителя форменной одежды "БТК Груп" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкДевушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Девушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Росатом" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Стенд госкорпорации "Росатом" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастник авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
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Участник авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкУчастники пленарного заседания Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". В центре: генерал армии Перу Марио Эдуардо Ла Торре Гальвес.
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Участники пленарного заседания Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". В центре: генерал армии Перу Марио Эдуардо Ла Торре Гальвес.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПосетители у павильона Объединенной авиастроительной корпорации на выставке, которая проходит в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Посетители у павильона Объединенной авиастроительной корпорации на выставке, которая проходит в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастники авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
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Участники авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкМакет загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны "Подсолнух-Э" на стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Макет загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны "Подсолнух-Э" на стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкУ Конгрессно-выставочного центра "Патриот", где проходит Международный военно-технический форум "Армия-2022". На втором плане: российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
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У Конгрессно-выставочного центра "Патриот", где проходит Международный военно-технический форум "Армия-2022". На втором плане: российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПосетитель разговаривает по телефону у модели подводной лодки на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Посетитель разговаривает по телефону у модели подводной лодки на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкМакеты в павильоне госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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Макеты в павильоне госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСамолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
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Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" во время летной программы на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" в Кубинке.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПосетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". На втором плане слева: беспилотник БАС-750.
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Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". На втором плане слева: беспилотник БАС-750.