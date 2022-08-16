https://uz.sputniknews.ru/20220816/kak-rossiyskiy-kollektsioner-pytalsya-spasti-sovetskiy-tank-v-estonii--video-27195283.html

Как российский коллекционер пытался спасти советский танк в Эстонии — видео

Как российский коллекционер пытался спасти советский танк в Эстонии — видео

Эстонские власти проигнорировали предложение российского коллекционера об обмене высшей награды на памятник танку Т-34 в Нарве. Почему он пошел на такой шаг он рассказал в интервью Sputnik.

2022-08-16T19:49+0500

2022-08-16T19:49+0500

2022-08-16T19:49+0500

видео

танк

эстония

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Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка-памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей. По словам премьер-министра Каи Каллас, танк переносят по соображениям внутренней безопасности.В это же утро танк снят с постамента и погружен на военный трейлер, который начал движение в сторону Таллина.Российский коллекционер Дмитрий Хмелев ранее заявил, что готов расстаться с высшим орденом Эстонии, чтобы спасти памятник.Однако власти назвали высшую награду республики "что-то". Хмелев отмечает, что таким образом они продемонстрировали незнание истории своей страны.Он уверен, что помещением Т-34 в музей, власти назовут его "танком оккупантов", сделав очередной плевок в сторону России.Что значит для Эстонии предложенная награда? Почему коллекционер решил расстаться с редким экземпляром из своей коллекции и зачем эстонские власти борются со своей историей?Об этом и не только — в интервью Sputnik.

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