https://uz.sputniknews.ru/20220816/putin-i-mirziyoev-dogovarivayutsya-o-rasshirenii-sotrudnichestva-27197045.html

Путин и Мирзиёев договариваются о расширении сотрудничества

Путин и Мирзиёев договариваются о расширении сотрудничества

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества.

2022-08-16T18:04+0500

2022-08-16T18:04+0500

2022-08-16T18:04+0500

политика

президент

владимир путин

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор во вторник.Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.Как отмечается, за семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 30 процентов. При этом увеличение показателей торговли обеспечивается за счет наращивания взаимных поставок товаров с высокой добавленной стоимостью.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, этой осенью планируется проведение третьего узбекско-российского Форума регионов. Продолжается реализация важных инвестиционных проектов и культурно-гуманитарных программ.Главы государств отдельно остановились на вопросах организации и проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре этого года в городе Самарканде.Телефонный разговор двух лидеров прошел в традиционно конструктивной, открытой и дружественной атмосфере, отмечает пресс-служба президента Узбекистана.

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2022

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президент, владимир путин, шавкат мирзиёев