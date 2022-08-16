https://uz.sputniknews.ru/20220816/putin-i-mirziyoev-dogovarivayutsya-o-rasshirenii-sotrudnichestva-27197045.html
Путин и Мирзиёев договариваются о расширении сотрудничества
Путин и Мирзиёев договариваются о расширении сотрудничества
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества.
2022-08-16T18:04+0500
2022-08-16T18:04+0500
2022-08-16T18:04+0500
политика
президент
владимир путин
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор во вторник.Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.Как отмечается, за семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 30 процентов. При этом увеличение показателей торговли обеспечивается за счет наращивания взаимных поставок товаров с высокой добавленной стоимостью.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, этой осенью планируется проведение третьего узбекско-российского Форума регионов. Продолжается реализация важных инвестиционных проектов и культурно-гуманитарных программ.Главы государств отдельно остановились на вопросах организации и проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре этого года в городе Самарканде.Телефонный разговор двух лидеров прошел в традиционно конструктивной, открытой и дружественной атмосфере, отмечает пресс-служба президента Узбекистана.
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MIA „Rosiya Segodnya“
президент, владимир путин, шавкат мирзиёев
президент, владимир путин, шавкат мирзиёев
Путин и Мирзиёев договариваются о расширении сотрудничества
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор во вторник.
Как сообщает
пресс-служба президента Узбекистана, стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.
“Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, в частности продвижению приоритетных проектов кооперации на уровне регионов и бизнеса Узбекистана и России”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, за семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 30 процентов. При этом увеличение показателей торговли обеспечивается за счет наращивания взаимных поставок товаров с высокой добавленной стоимостью.
По данным пресс-службы узбекистанского лидера, этой осенью планируется проведение третьего узбекско-российского Форума регионов. Продолжается реализация важных инвестиционных проектов и культурно-гуманитарных программ.
“В ходе беседы лидеры Узбекистана и России подчеркнули необходимость дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между нашими странами”, - подчеркивается в сообщении.
Главы государств отдельно остановились на вопросах организации и проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре этого года в городе Самарканде.
Телефонный разговор двух лидеров прошел в традиционно конструктивной, открытой и дружественной атмосфере, отмечает пресс-служба президента Узбекистана.